Taciz iddiasıyla gündemde: CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

Sosyal medya üzerinden bir kişiye yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen CHP'li Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Şikayet üzerine başlatılan bir soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar ifadeye çağrıldı. Dede, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.