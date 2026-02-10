Taciz iddiasıyla gündemde: CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı
Sosyal medya üzerinden taciz iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar ifadeye çağrılan Dede, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- CHP'li Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden cinsel taciz iddiasıyla tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Dede hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
- Dede, 9 Şubat'ta Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
- Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Dede tekrar ifadeye çağrılmış ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
- Soruşturma, bir kişinin şikayeti üzerine başlatılmıştı.
Sosyal medya üzerinden bir kişiye yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen CHP'li Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
9 Şubat'ta Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alınan Dede, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Hakimlik, Dede hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
TUTUKLANDI
Şikayet üzerine başlatılan bir soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar ifadeye çağrıldı. Dede, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.