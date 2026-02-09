Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek: 81 ilde ilaç ve muayene hizmeti başladı
T.C. Sağlık Bakanlığı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında yayımladığı raporla, Türkiye genelindeki bin 500 poliklinikte bugüne kadar 4 milyondan fazla vatandaşa ücretsiz muayene hizmeti sunulduğunu ve 1,5 milyon kişinin ilaç desteğinden yararlandığını açıkladı.
- Sağlık Bakanlığı, 81 ilde 150 çevrim içi poliklinik ve ALO 171 hattı ile 2025 yılında 441 bin vatandaşa sigara bırakma desteği sağladı.
- Bakanlık, 1.500 poliklinikte ücretsiz muayene ve ilaç tedavisi sunarak 4 milyonun üzerinde muayene gerçekleştirdi.
- ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, 2025 yılında 134 bin çağrıyı yanıtlayarak 7/24 kesintisiz destek verdi.
- Tütünle Mücadele Timleri, kamu kurumları, fabrikalar ve okullarda saha çalışmaları yaparak 43 bin kişiyi tedaviye yönlendirdi.
- Sigara bırakma sürecinde Fagerström Bağımlılık Testi ile ölçüm yapılarak kişiye özel tedavi planı oluşturuluyor ve hastalar 1 yıl boyunca düzenli aralıklarla takip ediliyor.
Türkiye'nin 81 ilinde hizmete alınan 150 çevrim içi poliklinik ve ALO 171 hattı aracılığıyla, 2025 yılında 441 bin vatandaşa ulaşan Sağlık Bakanlığı; tütünle mücadele timleri ve mobil ekiplerle sigara bırakma sürecini dijital ve saha desteğiyle hızlandırıyor.
🚀 TÜTÜNLE MÜCADELEDE ÜÇLÜ STRATEJİ: POLİKLİNİK, DİJİTAL VE SAHA
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı basın bültenine göre, bağımlılıkla mücadele süreci sadece hastanelerle sınırlı kalmayıp; teknolojik imkanlar ve saha ekipleriyle evlere kadar ulaşıyor.
Ücretsiz Tedavi Ağı: 1.500 poliklinikte hekim kontrolünde yürütülen süreçlerde, bilimsel etkinliği kanıtlanmış ilaçlar vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.
Dijital Sağlık Devrimi: 81 ilde aktif olan 150 çevrim içi merkez, mesafe ve zaman engelini ortadan kaldırarak görüntülü danışmanlık hizmeti sunuyor.
7/24 Kesintisiz Destek: ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sadece 2025 yılında 134 bin çağrıyı yanıtlayarak nikotin yoksunluğuyla baş etme yöntemleri konusunda rehberlik etti.
📊 OPERASYONEL VERİLERLE MÜCADELENİN BİLANÇOSU
Bakanlık verileri, sunulan hizmetin derinliğini ve ulaşılan kitlenin büyüklüğünü şu şekilde detaylandırıyor:
|Hizmet Kalemi
|İstatistiksel Gösterge
|Başarı Kriteri
|Tıbbi Müdahale
|4.000.000+ Muayene
|Bilimsel takip ve teşhis
|İlaç Desteği
|1.500.000+ Danışan
|Ücretsiz nikotin replasman tedavisi
|Dijital Erişim
|150 Çevrim İçi Merkez
|Coğrafi kısıtları kaldırma
|Saha Faaliyeti
|43.000 Yönlendirme
|Yerinde tespit ve ikna
|Telefon Desteği
|441.000 Vatandaş Araması
|7/24 kesintisiz motivasyon
🏘️ TÜTÜNLE MÜCADELE TİMLERİ SAHADA
Sadece hastanelerde değil; kamu kurumlarından fabrikalara, okullardan sosyal alanlara kadar her yerde görev yapan "Tütünle Mücadele Timleri", bağımlılık derecesini yerinde ölçerek vatandaşları en uygun tedavi kanalına (mobil poliklinikler veya ALO 171) yönlendiriyor. 2025 yılında bu saha çalışmaları sayesinde 43 bin kişi sigarayı bırakmak için profesyonel ilk adımı attı.
🏥 ADIM ADIM ÜCRETSİZ SİGARA BIRAKMA SÜRECİ
Vatandaşların bu hizmetlerden nasıl yararlanacağına dair Bakanlık tarafından yürütülen operasyonel süreç şu detayları içeriyor:
İlk Temas ve Analiz: ALO 171 hattını arayan veya polikliniğe başvuran bireylerin bağımlılık düzeyleri "Fagerström Bağımlılık Testi" gibi bilimsel yöntemlerle ölçülür.
Kişiye Özel Tedavi: Hekimler, hastanın kronik hastalıklarını ve bağımlılık şiddetini analiz ederek ilaçlı tedavi (Nikotin Replasman Tedavisi vb.) veya psikososyal destek planını oluşturur.
İlaç Tedarik Zinciri: Bakanlık onayıyla uzman hekimce uygun görülen ilaçlar, eczane veya merkezler aracılığıyla vatandaşa tamamen ücretsiz teslim edilir.
Kesintisiz İzlem: Sigarayı bırakma kararı alan bireyler; 15. gün, 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 1. yılın sonunda sistem üzerinden aranarak süreçleri takip edilir.
💻 DİJİTAL DÖNÜŞÜM: 150 ÇEVRİM İÇİ POLİKLİNİK
Sağlık Bakanlığı'nın en dikkat çeken güncel adımı, coğrafi engelleri kaldıran dijital poliklinikler oldu.
Erişim Kolaylığı: 81 ilin tamamında aktif olan 150 dijital merkez, çalışma saatleri nedeniyle hastaneye gidemeyen bireylere görüntülü danışmanlık sunuyor.
Motivasyonel Görüşmeler: Uzmanlar, dijital platformlar üzerinden sadece tıbbi değil, nikotin yoksunluğuyla baş etme yöntemleri üzerine davranışsal terapi desteği veriyor.
🏘️ TÜTÜNLE MÜCADELE TİMLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Sahada aktif görev yapan ekipler; kamu binaları, fabrikalar ve eğitim kurumlarını ziyaret ederek "Karbonmonoksit Ölçümü" gibi hızlı testler gerçekleştiriyor. 2025 yılı içerisinde bu timlerin yerinde yaptığı bilgilendirmeler sonucunda, sigarayı bırakmaya ikna edilen 43 bin kişi doğrudan ALO 171 sistemine entegre edildi.
Önemli Hatırlatma: Sigara bırakma polikliniklerindeki tüm süreçler ve sağlanan ilaçlar için vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Bilimsel olmayan yöntemler yerine Bakanlık onaylı tedavi kanallarına başvurulması hayati önem taşımaktadır.