Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek: 81 ilde ilaç ve muayene hizmeti başladı

Hastaneye gidemeyenler için 81 ildeki 150 merkezde ʺÇevrim İçi Sigara Bırakma Polikliniğiʺ dönemiyle dijital sağlık desteği başladı. 🏘️ TÜTÜNLE MÜCADELE TİMLERİ SAHADA Sadece hastanelerde değil; kamu kurumlarından fabrikalara, okullardan sosyal alanlara kadar her yerde görev yapan "Tütünle Mücadele Timleri", bağımlılık derecesini yerinde ölçerek vatandaşları en uygun tedavi kanalına (mobil poliklinikler veya ALO 171) yönlendiriyor. 2025 yılında bu saha çalışmaları sayesinde 43 bin kişi sigarayı bırakmak için profesyonel ilk adımı attı.

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sadece 2025 yılında 441 bin vatandaşa rehberlik ederek bağımlılıkla mücadelede köprü oldu. 🏥 ADIM ADIM ÜCRETSİZ SİGARA BIRAKMA SÜRECİ Vatandaşların bu hizmetlerden nasıl yararlanacağına dair Bakanlık tarafından yürütülen operasyonel süreç şu detayları içeriyor: İlk Temas ve Analiz: ALO 171 hattını arayan veya polikliniğe başvuran bireylerin bağımlılık düzeyleri "Fagerström Bağımlılık Testi" gibi bilimsel yöntemlerle ölçülür.

Kişiye Özel Tedavi: Hekimler, hastanın kronik hastalıklarını ve bağımlılık şiddetini analiz ederek ilaçlı tedavi (Nikotin Replasman Tedavisi vb.) veya psikososyal destek planını oluşturur.

İlaç Tedarik Zinciri: Bakanlık onayıyla uzman hekimce uygun görülen ilaçlar, eczane veya merkezler aracılığıyla vatandaşa tamamen ücretsiz teslim edilir.

Kesintisiz İzlem: Sigarayı bırakma kararı alan bireyler; 15. gün, 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 1. yılın sonunda sistem üzerinden aranarak süreçleri takip edilir.