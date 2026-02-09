Kopan uzuvlar 10 saatlik ameliyatla yerine dikildi

1 Şubat sabahı Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm otobüsü virajı alamayarak devrildi. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

DİKİLEMEYECEĞİ SÖYLENDİ

Kazada bacağı kopan Sedef Sarı (33) ve kolu kopan Yavuz Selim Yiğit'e (21), sevk edildikleri hastanede uzuvlarının yerlerine dikilemeyeceği söylendi. Vedat Sarı, daha önce 2006'da geçirdiği motosiklet kazasının ardından kolundaki damar ve sinirleri, 2015'te de yine trafik kazasında kızı Zeynep Sude Sarı'nın kopan parmaklarını diken, mikrocerrahi alanında daha önce yaptığı başarılı operasyonlarla tıp tarihine geçen Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı aradı. Sarı'nın telefonuyla hastaneye giden Özkan çifti, zaman kaybetmeden hastaları ameliyata aldı. Sedef Sarı'nın bacağını dikmek için Prof. Dr. Ömer Özkan, Yavuz Selim Yiğit'in kolunu dikmek için Prof. Dr. Özlenen Özkan ekipleriyle birlikte kopan damar, sinir, kas ve kemik dokularının onarılacağı ameliyata girdi.

AMELİYATLARDA DAKİKANIN ÖNEMİ VAR

Eş zamanlı ve yan yana ameliyathanelerde yaklaşık 10 saat süren ameliyatlar sonucunda Sarı'nın kopan bacağı, Yiğit'in ise kolu yerine dikildi. İki yaralının sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Uzuvların hızlı ve uygun şartlarda hastaneye ulaştırılması hayati önemde. Prof. Dr. Özkan, dakikaların kurtarıcı olduğunu belirtti. Vedat Sarı, yıllar önce kendi ve kızının kopan uzuvlarını da aynı ekip tarafından replante ettirmişti. Bu tesadüf ekibi hem motive etti hem güven verdi. Yoğun bakımdan servise alınan yaralılar iyi durumda. Prof. Dr. Özkan, "İnsan hayatına dokunmak mesleğimizin en kıymetli ve manevi tarafı" dedi. Aileler ameliyat sonrası rahat nefes aldı.