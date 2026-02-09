CHP Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den skandal sözler: "Kandaki alkol seviyesi artacak"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Tunceli eski milletvekili Kamer Genç’in mezarında rakı içtiği skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, parti meclis üyesinin açtığı barın açılışında yaptığı konuşma sosyal medyada tartışma yarattı. Açılışa katılan CHP’li isimler eleştiri oklarının hedefi olurken, Günel’in sözleri kullanıcılar tarafından “ayarsız” ve “tepki çeken” ifadeler olarak yorumlandı.
- CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'li Meclis Üyesi Tibet Özer'in Kuşadası'nda açtığı barın açılışına katıldı.
- Günel'in açılış konuşmasında sarf ettiği sözler sosyal medyada tepki topladı.
- Açılışa CHP'li Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.
- Vatandaşlar sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Günel'e eleştirilerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in mezarında rakı içtiği skandal görüntüler ortaya çıkmasının ardından bir skandal da Aydın Kuşadası'nda yaşandı.
Kuşadası'ndaki yeni AVM'de CHP'li Meclis Üyesi Tibet Özer bar açtı. Açılışa CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP'li Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı. TAKVİM'den Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in açılış konuşmasında sarf ettiği sözler büyük tepki topladı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Vatandaşlar sosyal medya üzerinden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e tepki gösterdi. Sedat Şahin,"Alkol seviyesinin artmasından sonra nasıl Allah utandırmasın dersin. Nasıl kafa bu" derken, Fenerbahçe'nin militanı isimli kullanıcı"Alay mı ediyor" şeklindeki tepkisini dile getirdi. İbrahim Kurtoğlu, "Bu kafayla daha çok muhalefete kalırsınız diyeceğim de zaten iktidar olmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz" dedi.
Oğuz, "Allah utandırmamış abicim seni ama haberin yok" derken, Erkan Sunar, "Dilin kemiği yok ama ağır ayarsız söylem olmuş"diye yorumda bulundu. Karakeçiliyörüğü adlı kullanıcı da, "Utanma olmayınca"yazarak yorum yaptı.