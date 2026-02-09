CHP Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den skandal sözler: "Kandaki alkol seviyesi artacak"

Kuşadası'ndaki yeni AVM'de CHP'li Meclis Üyesi Tibet Özer bar açtı. Açılışa CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP'li Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı. TAKVİM'den Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in açılış konuşmasında sarf ettiği sözler büyük tepki topladı.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e tepki gösterdi. Sedat Şahin,"Alkol seviyesinin artmasından sonra nasıl Allah utandırmasın dersin. Nasıl kafa bu" derken, Fenerbahçe'nin militanı isimli kullanıcı"Alay mı ediyor" şeklindeki tepkisini dile getirdi. İbrahim Kurtoğlu, "Bu kafayla daha çok muhalefete kalırsınız diyeceğim de zaten iktidar olmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz" dedi.