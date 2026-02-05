MHP'li İlyas Topsakal'dan Berat Albayrak'a "altın" teşekkürü: Dünya farkına varmadan yaptı

Türkiye'ye getirilen 350 ton altın rezervinin küresel belirsizliğin daha da arttığı dönemde Türkiye'nin elini güçlendirdiği değerlendiriliyor.

350 TON ALTIN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ Türkiye, Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde "iktisadi bağımsızlık" hamlesi kapsamında ABD, İsviçre ve İngiltere'de muhafaza edilen altınları kademeli olarak yurda taşıyarak finansal egemenlik açısından kritik bir adım attı.

Berat Albayrak 'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde attığı " altın " adımının önemi bir kez daha gündeme geldi.

Sabah'tan Ayşenur İdris'e konuşan Topsakal,"Son dönemde herkes altınlarını geri getiriyor. Berat Albayrak döneminde bu adım atıldı. Burdan ona teşekkür etmek lazım. Üstelik dünya henüz bu riskin farkına varmadan yapıldı. Türkiye'nin devlet aklından kimsenin şüphesi olmasın. Başka ülkeler bunu 5-6 yıl sonra gündemine aldı" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde Türkiye'nin yurt dışında bulunan altınları yurda getirildi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Bugün Almanya ve İtalya, ABD'deki altın rezervlerini ülkelerine taşımanın yollarını ararken; Türkiye'nin bu süreci yıllar önce tamamlamış olması, atılan adımın stratejik değerini bir kez daha ortaya koydu.

BERAT ALBAYRAK DİKKAT ÇEKMİŞTİ: ÇOK DAHA İYİ ANLAŞILACAK

"Burası Çok Önemli-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye"kitabında iktisadi bağımsızlığın önemini anlatan Albayrak "altın" hamlesine ilişkin "Önümüzdeki süreçte çok daha iyi anlaşılacak"demişti.