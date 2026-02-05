MHP'li İlyas Topsakal'dan Berat Albayrak'a "altın" teşekkürü: Dünya farkına varmadan yaptı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde yaptığı "altın" hamleye teşekkür etti. Türkiye’nin yurt dışındaki 350 ton altın rezervini ülkeye taşıyarak finansal egemenlik açısından kritik bir hamle yaptığını belirten Topsakal, "Dünya henüz bu riskin farkına varmadan bu adım atıldı. Başka ülkeler bunu yıllar sonra gündemine aldı" dedi.
Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde attığı "altın" adımının önemi bir kez daha gündeme geldi.
350 TON ALTIN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Türkiye, Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde "iktisadi bağımsızlık" hamlesi kapsamında ABD, İsviçre ve İngiltere'de muhafaza edilen altınları kademeli olarak yurda taşıyarak finansal egemenlik açısından kritik bir adım attı.
Türkiye'ye getirilen 350 ton altın rezervinin küresel belirsizliğin daha da arttığı dönemde Türkiye'nin elini güçlendirdiği değerlendiriliyor.
MHP'DEN BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR: DÜNYA FARKINA VARMADAN YAPTI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal konuya ilişkin açıklama yaparak Berat Albayrak'a teşekkür etti.
Sabah'tan Ayşenur İdris'e konuşan Topsakal,"Son dönemde herkes altınlarını geri getiriyor. Berat Albayrak döneminde bu adım atıldı. Burdan ona teşekkür etmek lazım. Üstelik dünya henüz bu riskin farkına varmadan yapıldı. Türkiye'nin devlet aklından kimsenin şüphesi olmasın. Başka ülkeler bunu 5-6 yıl sonra gündemine aldı" ifadelerini kullandı.
Bugün Almanya ve İtalya, ABD'deki altın rezervlerini ülkelerine taşımanın yollarını ararken; Türkiye'nin bu süreci yıllar önce tamamlamış olması, atılan adımın stratejik değerini bir kez daha ortaya koydu.
BERAT ALBAYRAK DİKKAT ÇEKMİŞTİ: ÇOK DAHA İYİ ANLAŞILACAK
"Burası Çok Önemli-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye"kitabında iktisadi bağımsızlığın önemini anlatan Albayrak "altın" hamlesine ilişkin "Önümüzdeki süreçte çok daha iyi anlaşılacak"demişti.
Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, Merkez Bankamızın bütün altın rezervleri Türkiye'de. Hiçbir tane altını yurt dışında değil, hepsi Türkiye'de. Böyle bir sıkıntımız yok şükürler olsun. Berat Albayrak'ın ne yaptığı ileride çok daha iyi anlaşılacak. İşi bilenler birçoğu farkında, o kadar önemli şeyler yapıyoruz ki ekibimizle, finansal güvenlik anlamında önümüzdeki süreç çok daha iyi anlaşılacak."