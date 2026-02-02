Terörsüz Türkiye Komisyonu çarşamba günü toplanıyor

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor yazım toplantısı çarşamba günü saat 14.00'da yapacak. Beşinci kez bir araya gelecek komisyona TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

