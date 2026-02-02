Kral dairesinden Ekrem İmamoğlu'nun A takımı çıktı! Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şok ifade: Murat Ongun, Emrah Bağdatlı...

Emrah Bağdatlı.

KRAL DAİRESİNDEN İMAMOĞLU'NUN A TAKIMI ÇIKTI

Köksal'ın bir süre sonra buradan ayrıldığını aktaran Acer, şöyle devam etti:

"Aradan bir süre geçtikten sonra ilerleyen günlerde arkadaşım Gönül'ün daveti üzerine Hüseyin Köksal ile Zorlu Center isimli AVM'nin bulunduğu binanın rezidans kısmında bir araya geldik. Söz konusu kral dairesine gittiğimde 6-7 kişilik bir arkadaş grubu vardı.

Arkadaşım Gönül ve benim yanı sıra Hüseyin Köksal, (İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının firarisi) Emrah Bağdatlı ve (İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının tutuklu sanığı) Murat Ongun isimli şahıslar da oradaydı. Ben o dönemde bu şahısların kim olduklarını, kamuoyu tarafından tanınan kişiler olduklarını bilmiyordum.