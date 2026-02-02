Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı! "Gecemiz mübarek olsun"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan-ı Şerif'in habercisi, af ve mağfiret gecesi Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Türk milletinin ve İslam âleminin kandilini kutladı.

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili vesilesiyle birlik ve beraberlik vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri huzur ve afiyet içerisinde on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e eriştirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."