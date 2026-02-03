Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Fatma Özkül ve Gazi İshak Kara atandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda başkan yardımcılığı görevlerine yeni atamalar yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Para Politikası Kurulu üyeleri Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara, TCMB Başkan (Guvernör) Yardımcılığına atandı.
Atamalar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili hükümleri doğrultusunda yapıldı. Söz konusu karar, 2 Şubat 2026 tarihini taşıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.