Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Fatma Özkül ve Gazi İshak Kara atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda üst düzey atamalar Resmî Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan 2026/43 sayılı karara göre, Para Politikası Kurulu üyeleri Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara, Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığı görevlerine getirildi.