Sapkın fenomen Mükremin Gezgin’e şok! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

Mükremin Gezgin. (Takvim.com.tr arşiv)

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gezgin'in erkek çocuklarına 'ben kadınım değil mi?' diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Bakanlığın Gezgin hakkında TCK'nın ilgili maddelerinde yer alan 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

Mükremin Gezgin Tiktok videolarıyla ünlenmiş bir Tiktoker ve sosyal medya fenomenidir. 8 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da doğduğu bilinmektedir.