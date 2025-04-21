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Sapkın fenomen Mükremin Gezgin'e şok! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabında paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 21:02 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 21:02
Sapkın fenomen Mükremin Gezgin’e şok! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

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Bir dönem TikTok'ta hamilelik ve doğum konulu videolar paylaşan fenomen Mükremin Gezgin'in skandal paylaşımları bitmek bilmedi.

Mükremin Gezgin. (Takvim.com.tr arşiv)Mükremin Gezgin. (Takvim.com.tr arşiv)

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gezgin'in erkek çocuklarına 'ben kadınım değil mi?' diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Bakanlığın Gezgin hakkında TCK'nın ilgili maddelerinde yer alan 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

Mükremin Gezgin Tiktok videolarıyla ünlenmiş bir Tiktoker ve sosyal medya fenomenidir. 8 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da doğduğu bilinmektedir.

TikTok'ta Mükremin rezaleti!

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