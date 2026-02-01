Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı: Suriye'den Gazze'ye kritik başlıklar masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saat 15.56'da başladı. Toplantıda Suriye’de SDG ile Şam yönetimi arasında varılan entegrasyon anlaşması, “Terörsüz Türkiye” vizyonu, İran–ABD gerilimi, Gazze’de ateşkes ve yeniden inşa süreci ile ekonomideki son gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
SURİYE'DE ENTEGRASYON SÜRECİ MASADA
Kabine'de, Suriye'de yaşanan son gelişmeler Türkiye'nin sınır güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarı önceleyen politikaları çerçevesinde değerlendirilecek. Sahadaki askeri ve diplomatik tabloya ilişkin güncel veriler Kabine üyeleriyle paylaşılacak.
Bu kapsamda, SDG ile Şam yönetimi arasında tam entegrasyonu öngören anlaşma toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri olacak. 10 Mart'ta imzalanan anlaşma, 18 Ocak'ta başlayan sürecin ardından 30 Ocak'ta sağlanan nihai mutabakatla şekillendi.Kabine bugün toplanıyor!
Anlaşmaya göre, Haseke ve Kamışlı'ya Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimlerinin girmesi, sınır kapıları ve güvenlik yapılarının tek merkezden Şam yönetimi tarafından idare edilmesi öngörülüyor. Suriye genelinde idari ve askeri birlik sağlanması hedeflenirken, SDG unsurlarının üç tugaydan oluşan bir tümen ile Ayn el Arab'taki bir tugayının Halep vilayetine bağlı Suriye ordusu tümenine dahil edilmesi planlanıyor.
Anlaşma çerçevesinde ayrıca kalıcı ateşkesin sağlanması, askeri unsurların temas hatlarından çekilmesi ve iç güvenliğin merkezi yapılar tarafından yürütülmesi amaçlanıyor.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VİZYONU
Kabine'nin bir diğer başlığı "Terörsüz Türkiye" vizyonu olacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonlarının geldiği aşama, güvenlik ve istihbarat birimlerinin sahadaki çalışmaları doğrultusunda ele alınacak.
Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya yönelik adımları, MİT ve TSK tarafından yakından takip ediliyor. Sahadaki gelişmelerin iç güvenliğe etkileri Kabine'de değerlendirilecek. Ayrıca Meclis'te devam eden ortak rapor çalışmaları ve olası yasal düzenlemeler de gündemde olacak.
İRAN–ABD HATTINDA ARTAN GERİLİM
Kabine toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerinin gündemde olduğu süreçte bölgedeki son gelişmeler de ele alınacak. Türkiye'nin askeri müdahaleye karşı, diplomasi ve diyalogdan yana tutumu bir kez daha vurgulanacak.
Bu çerçevede, hafta sonu İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İstanbul ziyareti, Arakçi'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeler Kabine'de değerlendirilecek. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon diplomasisinin yansımaları ve Türkiye'nin arabuluculuk çabaları masaya yatırılacak.
GAZZE'DE ATEŞKES VE YENİDEN İNŞA SÜRECİ
Gazze'de yaşanan insani dram ve ateşkes sürecindeki son durum da Kabine'nin gündeminde olacak. Türkiye'nin Filistin halkına yönelik diplomatik ve insani girişimleri kapsamlı biçimde ele alınacak.
Bu başlık altında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların artırılması, Gazze'nin yeniden inşası için atılacak adımlar ve Türkiye'nin uluslararası barış ve istikrar mekanizmalarındaki rolü değerlendirilecek.
UKRAYNA–RUSYA SAVAŞI VE KARADENİZ GÜVENLİĞİ
Kabine'de Ukrayna–Rusya savaşı da gündeme gelecek. Türkiye'nin savaş boyunca sürdürdüğü denge politikası ve arabulucu rolü, bölgesel güvenlik perspektifiyle ele alınacak.
Özellikle Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen diplomatik temaslar ve bu alandaki girişimler Kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.
EKONOMİDE SON DURUM
Kabine toplantısının bir diğer önemli başlığı ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı, yatırım ve istihdam alanlarında gelinen son durum ele alınacak. Sosyal dengeyi gözeten ekonomi politikaları Kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.