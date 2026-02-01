NBA efsanesi Shaquille O'Neal'dan Erdoğan'a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal ile İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelerek basketbol oynamıştı. Samimi anlara sahne olan buluşmada, Başkan Erdoğan ile O'Neal, imzaladıkları basketbol toplarını birbirlerine hediye etmişti.

NBA efsanesi O’Neal’dan Erdoğan’a övgü

"BİR KAHRAMANIN YANINDAYDIM"

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'i 111-107 mağlup ettiği maç sonrası röportajında Shaquille O'Neal ile yaşadığı diyalog dikkat çekti. Müslüman olan iki basketbolcu birbirine selam verirken O'Neal, Başkan Erdoğan ile buluşmasını hatırlattı.

NBA'in en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen 53 yaşındaki O'Neal, Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek "Geçen hafta Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım"ifadelerini kullandı.