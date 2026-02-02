Dijital telif yasası yapay zekayı kapsayacak iddiası | Platformlar Türkiye'den 200 milyar lira kazandı

Google, YouTube, TikTok, Instagram, Spotify vs. dev internet/dijital platformlar, Türkiye'den sadece reklam yoluyla yaklaşık 200 milyar lira kazandı.

Bu gelirin tamamı Türkiye'de yatırıma, istihdama ya da vergiye dönüşmeden yurt dışına çıkıyor.

Normalde bizim elimizin güçlü olması gerekiyor ama küresel şirketler yasalardaki boşluklardan faydalanıyorlar!

Sosyal medya ile tüm algıyı yöneten küresel markalar, medya gelirinde aslan payı almaya devam ettikçe Türkiye'deki ana akım medyayı da oyun dışı bırakacaklar!

Bu ülke güvenliği ve basın özgürlüğü açısından da büyük tehdit!

Yasa demişken sahi bir Dijital Telif Yasası vardı ne oldu ona?