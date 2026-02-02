CHP'de Özel ve İmamoğlu'nun terör diline tepki: "Vatanın bölünmez bütünlüğü kırmızı çizgimizdir"

CHP 'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı, parti içi tepkili kesimde bardağı taşıran son damla oldu. 'Kürt sorununun çözümü' iddiasıyla düzenlenen konferansa AK Parti ve MHP'den katılım olmadı.

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ



Konferansta yapay zeka ile hazırlanan videosu yayımlanan İmamoğlu,"Kürtleri kimlikleriyle tanıyalım. Dilleriyle, kültürleriyle tanıyalım. Okullarımızda Kürtçenin öğretilmesinin, Kürt tarihinin ve edebiyatının öğrenilmesinin önünü açalım" çağrısı yaptı. Söz konusu ifadeler, partiyi karıştırdı. Buna ek olarak, İmamoğlu'nun zaten çözüme kavuşmuş başlıkları yeniden çözülmesi gereken konularmış gibi anlatması da bir diğer tepki çeken detay oldu.