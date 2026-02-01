AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e YPG tepkisi: CHP sınırın 40 km ötesini okuyamıyor | Küreselciler de "Dünya 5'ten büyük" diyor





Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Barış gündemleri oluşurken bir türlü mesafe alınamıyor. Geçtiğimiz günlerde can alıcı saldırılar karşılıklı olarak gerçekleştirildi. Gazze soykırımı devam ediyor. İran'daki gelişmeler için bütün dünya nefesini tutmuş durumda. Müzakerelerde sonuç alınacak mı, saldırı mı ortaya çıkacak diye bu gündemler gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, ortaya koyduğu irade, ortaya koyduğu tabloda bu şoklar karşısında Türkiye'nin dayanıklılığını bir kere daha gösteriyor.



Küresel düzenin artık manada tanımlanamayacağı, restorasyonun da mümkün olmayacağı, yeni adımlar atılması gerektiğine yönelik pek çok söz işitildi. Küresel düzenin savunucusu olan elitler tarafından ilk defa dile getirildi. Rusya Ukrayna savaşındaki yapılan hatırlatmalar bol miktarda zikredilirken bu ilkeler Gazze soykırımda unutularak çifte standart, iki yüzlülük tüm dünyanın dikkatini çekti. Bu bir bakıma düzenin iflas etmesinin sembolü oldu. Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür sözü bu iki yüzlülüğe karşı bir meydan okuma olduğu görüldü.



Çelik, Küreselcilerin de artık "Dünya 5'ten büyüktür" dediğini söyledi.



SURİYE TERÖRİSTLERİN DEĞİL SURİYELİLERİNDİR!



Suriye konusunda cumhurbaşkanımızın yıllara dayanan tavrı oldu. Ölümden kaçan kardeşlerimizi, bize sığınanları geri göndermekle bezenen bir kampanya yapmıştı. Diktatörlük rejimi gitti, Suriye devrimi gerçekleşti.



Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye ve bölge konusundaki ısrarının bölge barışı için ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Terörün bütün unsurlarının ortadan kalkması gerekir. Tek Suriye tek ordu çerçevesinde Türkiye ilkeli bir tavır ortaya koydu. Bununla birlikte Suriye'yi bütün Suriyeliler birlikte yönetsin vurgusu yapıldı.

Suriye yönetimi dünyanın bütün devletleri tarafından meşru kabul edilen yönetim. Sayın cumhurbaşkanımıza ve sayın Bahçeli'ye iftira atarak "HTŞ'yi destekliyorlar" denerek bir iftira kampanyası yürütüyorlar. Sahada çatışmanın olmaması, kan dökülmemesi her zaman istenen yoldur. Esad kaçarken "Esad ile görüşülmeli" diyen zihniyet Cumhurbaşkanımızın iradesini çatışmadan yanaymış gibi Türkiye barıştan yana olmalı şeklinde kampanya yönetiyor.



CHP YPG'YE DEVLET MUAMELESİ YAPIYOR



CHP genel başkanının meşru hükümet kabul edilen yönetime örgüt muamelesi yaparken terör örgütüne devlet muamelesi yapıyor. Sınırımızın 40-50 km ötesini göremeyen bir CHP yönetimi ile karşı karşıyayız. Oradaki tablo sebebi ile Türkiye'nin büyük hassasiyet ile ilgilendiği insani kriz ortaya çıktı. Türkiye, Şam yönetimi ile birlikte insani yardımları ulaştırdı. Bu yardımlar kesintisiz olarak devam edecek. Oradaki kardeşlerimizin yanında olacağız. Bütün bunlar yapılırken Şam yönetimi Kürt mahallelerine yardım gönderilmesi için tutum sergilemesi doğru tutumdu.



Suriye'deki mutabakat memnuniyet vericidir.