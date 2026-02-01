Sınırda indirilen şanlı Türk bayrağı yeniden göndere çekildi

Saldırının yaşandığı gümrük sahası, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye en yakın hudut birliği olan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.

Nusaybin'de indirilen bayrağımız yeniden göndere çekildi. (Görsel AA'dan alınmıştır)

BAYRAĞIMIZ YENİDEN GÖNDERDE

Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktası olan alana, gerekli önlemlerin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.