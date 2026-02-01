Sınırda indirilen şanlı Türk bayrağı yeniden göndere çekildi
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısı karşılıksız kalmadı. Provokasyonun yaşandığı eski gümrük sahası, TSK’nın kontrolündeki hudut hattına dahil edildi. Bölgeye 30 metrelik direk dikildi, dev Türk bayrağı göndere çekildi.
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırı gerçekleştirdiği, kullanımda olmayan eski gümrük sahası, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.Türk bayrağı yeniden göndere çekildi!
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında 20 Ocak'ta terör örgütü YPG yandaşları, kullanımda olmayan eski gümrük sahasındaki Türk bayrağına saldırı gerçekleştirmişti.
Saldırının yaşandığı gümrük sahası, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye en yakın hudut birliği olan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.
BAYRAĞIMIZ YENİDEN GÖNDERDE
Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktası olan alana, gerekli önlemlerin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.