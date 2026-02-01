Diyarbakır Emniyeti'ne EYP ile saldırmaya kalkan 2 terörist tutuklandı

Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) kullanılarak gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı.



Valilikten yapılan açıklamada, 25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında meydana gelen olayın ardından güvenlik birimlerince başlatılan çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.



Diyarbakır Valiliği, emniyete saldıran iki teröristin tutuklandığını duyurdu (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır)



2 TERÖRİST TUTUKLANDI!



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece 2 şüphelinin tutuklandığı, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi.



Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) kullanılarak gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili olarak güvenlik birimlerimizce yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden ikisi tutuklanmış, biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır."