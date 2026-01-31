5. kola bir kesik daha: Ajans Muhbir hesabına erişim engeli!

Sosyal medyada çeşitli siyasi maskeler takarak toplumun sinir uçlarıyla oynayan operasyon hesapları Türkiye'de 5. kol faaliyeti yürütüyor.

379 FETÖ VE FETÖ İLTİSAKLI HESAP TESPİT EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları kapsamında, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen 379 sosyal medya hesabı tespit edildi. Söz konusu hesapların terör propagandası yaptığı ve sistematik şekilde dezenformasyon ürettiği açıklandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tespitlerin ardından ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde hareket edildiğini belirterek, milli güvenliği hedef alan dijital ağlara yönelik erişim engeli ve hukuki işlemlerin derhal uygulandığını vurguladı.