5. kola bir kesik daha: Ajans Muhbir hesabına erişim engeli!
Türkiye’yi hedef alan 5. kol faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medyada provokatif paylaşımlarıyla öne çıkan “Ajans Muhbir” adlı hesap erişime engellendi. Söz konusu hesabın milli güvenliği tehdit eden, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ve yanıltıcı bilgi yayan içerikleri nedeniyle hakkında hukuki işlem başlatıldığı öğrenildi. "Muhbir"in özellikle Suriyeliler üzerinden provokasyonu körüklediği ve İsrail’in Gazze’deki soykırımını perdeleyen bir propaganda dili kullandığı biliniyor.
Sosyal medyada çeşitli siyasi maskeler takarak toplumun sinir uçlarıyla oynayan operasyon hesapları Türkiye'de 5. kol faaliyeti yürütüyor.
379 FETÖ VE FETÖ İLTİSAKLI HESAP TESPİT EDİLDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları kapsamında, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen 379 sosyal medya hesabı tespit edildi. Söz konusu hesapların terör propagandası yaptığı ve sistematik şekilde dezenformasyon ürettiği açıklandı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tespitlerin ardından ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde hareket edildiğini belirterek, milli güvenliği hedef alan dijital ağlara yönelik erişim engeli ve hukuki işlemlerin derhal uygulandığını vurguladı.
AJANS MUHBİR HESABINA ERİŞİM ENGELİ
Bu açıklamaların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada provokatif paylaşımlarıyla öne çıkan"Ajans Muhbir"adlı hesap, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla erişime engellendi.
Söz konusu hesabın "milli güvenliği tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında engellendiği öğrenildi.
Ajans Muhbir hesabının özellikle Suriyeliler üzerinden toplumsal gerilimi artırmaya yönelik paylaşımlar yaptığı ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını perdeleyen bir propaganda dili kullandığı biliniyor.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
TAKVİM YAZMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda Fahrettin Gökberk Akbulut tutuklandı. Akbulut'un yönettiği Distaste'ye erişim engeli getirildi. Ayrıca Akbulut'un "Kıyas" ve "Burada Yaşandı" isimli provokatif hesapların da yöneticisi olduğu belirlendi. Takvim.com.tr "Distaste" dosyasını açarken gözler yabancı istihbaratın "Muhbir"liğin yapan provokatörlere ve FETÖ'nün troll ağına çevrildiğini yazdı.