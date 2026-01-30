Aziz İhsan Aktaş davasında 4’üncü gün tamamlandı: Duruşma 3 Şubat'a ertelendi
Aralarında 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 4’üncü gün tamamlandı. Silivri’de görülen duruşmada sanık savunmaları alınırken, eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş tahliye talebinde bulundu; mahkeme heyeti duruşmayı 3 Şubat Salı gününe erteledi.
Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasıyla, liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında yargılanan 200 sanığın davasına 4'üncü gününde devam edildi.
Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanık eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş savunma yaptı. Aktaş, ihale sürecinde hukuka aykırı bir durum bulunmadığını öne sürerek, ihale yapan birimde görev almadığını ve suçlamalara ilişkin somut delil olmadığını savundu. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Aktaş, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından duruşmayı 3 Şubat Salı gününe erteledi. Pazartesi günü savunmaların alınmasına devam edilecek.
YARGILANAN CHP'Lİ BAŞKANLAR
Dava kapsamında tutuklu bulunan ve soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak yargılanan CHP'li isimler isimler şu şekilde:
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Tutuksuz)
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere (Tutuksuz)
DURUŞMA 3 ŞUBAT SALI GÜNÜNE ERTELENDİ
Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, aralarında tutuklu belediye başkanlarının da bulunduğu isimlere rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianame kapsamında yargılanan 200 sanık, ilk kez 27 Ocak’ta hakim karşısına çıkmıştı.
Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşmanın 4’üncü gününde sanıkların savunmaları alındı. Duruşmaya bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
BELEDİYE BAŞKANLARI İDDİANAMEDE YER ALDI
İddianamede; tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu belirtildi.
“İHALE KAPSAMINDA HUKUKA AYKIRI BİR DURUM YOK”
Duruşmada savunma yapan sanık eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş, ihale sürecinde hukuka aykırı bir durum bulunmadığını savundu. Aktaş, ihale yapan müdürlükte görev almadığını belirterek, “Elimde olmayan bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmam mümkün değildir. Bu ihale kapsamında sorumluluğum yoktur ancak hukuka aykırı şekilde tutukluyum” dedi.
“KOMİSYONDAKİ GÖREVİM MALİ KONULARLA SINIRLIYDI”
Komisyondaki görevinin yalnızca mali konularla ilgili olduğunu ifade eden Aktaş, asıl sorumluluğu bulunan kişilerin tutuksuz yargılandığını öne sürdü. 1 Şubat 2021 – 2 Nisan 2023 tarihleri arasında görev yaptığını, ardından görevine son verildiğini kaydetti.
TAHLİYE TALEBİ
Sağlık sorunları bulunduğunu dile getiren Aktaş, tahliye talebinde bulunarak,“İhaleye fesat karıştırma kasten işlenen bir suçtur. Benim böyle bir fiilim olmamıştır. Suçlamalara ilişkin somut delil yoktur” ifadelerini kullandı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından duruşmayı 3 Şubat Salı gününe erteledi. Pazartesi günü sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.
İSFALT ESKİ MÜDÜRÜ SAVUNMA YAPTI
Tutuklu sanık İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Sırali ise yolsuzluk iddialarını inkar ederek yaptığı savunmada şu iddialarda bulundu:
"Göreve başladığımda şirketin yaklaşık 250 milyon lira seviyesinde icra aşamasına gelmiş vergi ve SGK borcu bulunmaktaydı. Hatta çarşamba günü göreve başladım, perşembe gününün tatil olması nedeniyle işlem yapılamadı. Cuma günü ise şirkete icra tebliği geldi. İşlerden elde edilen gelir arttıkça asfalt üretimini kendi tesislerimizde karşılayabilir hale geldik. Ancak asfalt serim ekipmanımız bulunmadığından, işleri alt taşeronlara ihale etmek durumunda kaldık. İddianamede suçlama konusu yapılan ihaleler de bu kapsamda; önce İSKİ'den, daha sonra İBB'den kazanılan İSKİ ihalesinin asfalt serim işlerine ilişkin alt taşeron ihaleleridir. Bu ihalelerin süreçleri, benden önceki dönemde nasıl yürütülüyorsa aynı şekilde yürütülmüştür. İhaleye yetkili kişiler zaman içinde değişmiş olabilir ancak genel yaklaşım, yöntem ve işleyiş aynıdır. Söz konusu dört ihale açık ihale usulüyle yapılmıştır. Hem iç denetimden hem de dış denetimden geçen bu ihalelerde, özellikle suçlandığım ihaleler bakımından, herhangi bir ihaleye fesat karıştırma unsuruna ya da kamu zararına ilişkin bir tespit bulunmamıştır. Görev yaptığım dönemde ve sonrasında, iddianame hazırlanıp tutuklanmama kadar geçen süreçte yapılan denetimlerde de bu yönde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Her ne kadar iddianamede dört ayrı eylemden dolayı suçlandığım belirtilse de, esasen hakkımda ileri sürülen iddiaların önemli bir kısmı aynı konu etrafında toplanmaktadır. Bu ihalelere ilişkin olarak bilirkişi raporunda tespit edilen iki husus da mevzuata uygun olup, ihalelerin sıhhatini etkilemeyen niteliktedir. Raporda belirtilen bu iki husus, ihaleye fesat karıştırıldığına dair bir delil veya emare oluşturmamaktadır. Nitekim bilirkişi raporunda da bu bulgular üzerinden herhangi bir fesat iddiası ileri sürülmemiştir.
İkinci husus ise, ihaleye ilişkin fiyat dışı unsur düzenlenmesine dair gerekçeli bir açıklama belgesinin bulunmamasıdır. Dolayısıyla bilirkişi raporunda ifade edildiği üzere, ihaleye fesat karıştırma iddiası aslında tek bir eyleme dayandırılmaktadır. Bu da, benim göndermediğim ve gönderilmesine izin vermediğim halde, yaklaşık maliyet bilgilerine ilişkin tek bir bilginin Aziz İhsan Aktaş ile paylaşıldığı iddiasıdır. Paylaşılan mesaja ilişkin kayıt İsmail Güven'e aittir. Ayrıca dosyada, İsmail Güven'in Aziz İhsan Aktaş'a gönderdiği el yazısı fotoğrafının görüntüsü bulunmaktadır. Avukatım aracılığıyla bu el yazıları adli belge ve uzmanına inceletilmiş, notların benim el yazımdan çıkmadığı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle, yaklaşık maliyet bilgisinin paylaşılması iddiasına ilişkin olarak bu suçu benim işlemediğime dair açık ve somut deliller bulunmaktadır"
MALİ ÜYEDEN "ALFABE" SAVUNMASI
Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonunda mali üye olarak görevli tutuklu sanık Mert Çelik savunmasında "alfabetik" sıra sebebiyle komisyonda yer aldığını öne sürdü.
Çelik'in şunları söyledi:
"İhaleye ilişkin hiçbir evrakın hazırlık aşamasında dahi yer almam söz konusu değildir. Her ne kadar 10 yıllık personel olsam da bu dönemde katıldığım ilk ihale olmuştur. İhale komisyonunun belirlenme süreci, Mali Hizmetler Birimi'nde çalışan personelin isimlerinin alfabetik sıralamasına göre yapılmaktadır. İlgili ihale tarihinde sıranın 'M' harfine denk gelmesi nedeniyle komisyonda zorunlu mali üye olarak yer aldım. İlgili tarih ve saatlerde görevde olmamam sebebiyle yerime yedek üye sıfatıyla Mesut Çakmak katılmıştır. Alfabetik sıralama yapıldıktan sonra belirlenen yedek komisyon üyesinin isminin de benim ismimden sonra gelmesi, komisyon üye sıralamasının bu şekilde yapıldığının açık kanıtıdır. Eğer benim yerimde bugün Ahmet ya da Ali olsaydı, yine aynı alfabetik sıralama gereği komisyonda ve ihale sürecinde hiç yer almamış olacaktım. Soruşturma sürecinde üzerime atılan suçlamalara ilişkin herhangi bir kanıt bulunamadığı için iddianamede hakkımda tek bir madde dahi yer almamıştır. Hakkımda yöneltilen suçlamayı işlemediğim, yani rüşvet almadığım tespit edilerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir"
MAHKEME BAŞKANINDAN ÖZER'İN AVUKATLARINA UYARI
Tutuklu sanık Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek savunmasında, iddianameye konu belgede mevzuata aykırı bir durum olmadığını,"ihaleye fesat karıştırmak"la suçlandığı ihalelerde de bir suç işlemediğini ileri sürdü.
Oğlunun okula yeni başladığını aktaran Şimşek, "Oğlum okulda öğrenip çektiği çizgilerle babasının şafağını sayıyor. Baba olduğumu, ailem olduğunu, bir dosya numarasından oluşmadığımı ve suç işlemediğimi bilmenizi isterim. Bir suça karışmadım, etik ilkelerine aykırı bir işin içinde olmadım."dedi.
Üzerine atılı suçlamaları reddeden Şimşek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Şimşek'in savunmasının tamamlanmasının ardından Ahmet Özer'in avukatları soru sormak için söz hakkı aldı.
Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, bu esnada geçmişte de uyarı yaptığını anımsatarak avukatlara, "Evet-hayır şeklinde yönlendirmeli soru sormayın."dedi.
Özer'in avukatı ve kızı Seraf Özer, bunun üzerine, "Biz Ahmet Özer'in suçsuzluğunu heyete nasıl ispatlayacağız soru sormazsak?" diyerek karşılık verdi.
Duruşmaya bir saatlik öğle arası verildi.
ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIŞ: AZİZ İHSAN HAYIRLI OLSUNA ARADI
Duruşmada, tutuklu sanık Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış'ın savunması alındı.
Çalış, belediye başkan yardımcılığı görevine geldiğinde belediyenin onlarca müteahhidinin kendisini arayıp"hayırlı olsun" dediğini aktardı.
İddianamede yer alan, Aziz İhsan Aktaş'la arasındaki 35 saniyelik konuşmaya değinen Çalış, Aktaş'ın da belediyeyle çalışan bir müteahhit olduğunu ve kendisini o dönem arayarak "hayırlı olsun" dediğini savundu.
Çalış, "Niyet okuma hukukta var mıdır bilmiyorum başkanım. Savcılık niyet okumaya çalışmış. Bir insanın niyetini okumaya çalışıyorsanız onu tanımanız gerekiyor. Bu niyet okumalar yüzünden 13 aydır tutukluyum." dedi.
İddianameye konu sözleşmelerdeki tarih hatası yüzünden tutuklu olduğunu öne süren Çalış, "Bu iddiayı her Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde (SEGBİS) dile getirdim ama kimseye derdimi anlatamadım. Tarih düzeltildiğinde her türlü iddia boşa düşecektir."savunmasını yaptı.
Çalış, kendisine yöneltilen "özel belgede sahtecilik" suçlamasıyla ilgili, "Ben bir tane belge imzaladım. Bırakın özeli, resmisini dahi görmedim. Elektronik olarak geldi, imzaladım, gönderdim. Resmisini görmeden ne özel belgede sahteciliği? Bu kadar kolay olmamalıydı sahtekarlıkla suçlanmak. Hayatım boyunca onurumla yaşadım. Çocuklarımız, ailemiz, dostlarımız var. Bunlar televizyonlarda konuşuldu. Bunu reddediyorum. İmzam alınsın, laboratuvara gönderilsin. O imza bana aitse eşimin, çocuklarımın, dostlarımın yüzüne bakamayacak duruma gelirim zaten. En büyük ceza budur. Ama o imza benim değil. Çok şükür eşimin, çocuklarımın, dostlarımın yüzüne bakabiliyorum. 80 yaşındaki annem, eşim, çocuklarım cezaevi kapılarında perişan oldu." ifadelerini kullandı.
Hiçbir suç işlemediğini savunan Çalış,"Yüce heyetinizin en doğru, adil kararı vereceğine inanıyorum." diyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ihale süreçleriyle ilgili herhangi bir yönlendirmesinin olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Çalış, "Hayır." cevabını verdi.
DURUŞMADA 4.GÜN BAŞLADI
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, 5’i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 33’ü tutuklu 200 sanığın yargılanmasının dördüncü günü başladı.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.
3. GÜN KİMLERİN SAVUNMASI ALINDI
Bu arada duruşmada dün (29 Ocak), tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Çaykara, tutuklu sanıklar Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar ile Esenyurt Belediyesi personeli Ali Fırat Baycan'ın savunmaları alınmıştı.