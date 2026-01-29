PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Görüşmede terör örgütü SDG'nin Suriye'deki entegraryonun en önemli gündem maddesi olarak masaya geldiği değerlendiriliyor.

Bakan Fidan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

Bakan Fidan Tom Barrack (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir)

Kritik görüşmede terör örgütü SDG'nin Suriye'deki entegraryonun en önemli gündem maddesi olarak masaya geldiği değerlendiriliyor.

