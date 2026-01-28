Başkan Erdoğan'ın liderliğinde MGK öncesi kritik Suriye diplomasisi: 24 saatte 3 kritik telefon
Terör örgütü SDG Suriye'de Şam yönetimiyle anlaşma imzalamasına rağmen entegrasyonu karşı oyalama taktiğine devam ederken Ankara, yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahada ve masada kritik görüşmeler gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, SDG'ye yönelik "Üç yanlış da bir doğru etmez" mesajının ardından ABD Başkanı Trump ile görüşürken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu önce ABD'li mevkidaşı ardından Suriyeli mevkidaşı ile telefonda görüştü. Son 24 saatte gerçekleşen 3 telefon görüşmesi SDG'ye yönelik gerçekleştirilecek yeni bir operasyonun sinyalleri olarak değerlendiriliyor.
MGK ÖNCESİ KRİTİK TEMAS
Son olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile görüştü.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi."denildi.
DÜN ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Bayraktaroğlu, dün akşam saatlerinde de ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." ifadeleri yer aldı.
MGK ÖNCESİ SURİYE KONUSUNDA BAŞ DÖNDÜREN TELEFON TRAFİĞİ
Son 24 saatte Bayraktaroğlu'nun gerçekleştirdiği bu iki kritik telefon görüşmesinin MGK zirvesi öncesinde gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Nitekim 27 Ocak'ta Ankara'da bir otelde düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan SDG'yi uyarmış ardından akşam saatlerinde ABD Başkanı Trump ile görüşmüştü.
ÜÇ YANLIŞ BİR DOĞRU ETMEZ
Suriye hükümetinin, en başta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara olmak üzere bu konuda çok büyük bir hassasiyet sergilediğine dikkati çeken Erdoğan, terörün, şiddetin, silahın raf ömrü dolduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yani kimsenin zarar görmemesi, kimsenin mağdur olmaması, daha fazla kan akmadan meselenin çözülmesi için son derece sağduyulu bir yol izleniyor. Türkiye olarak bunu son derece kıymetli buluyoruz. Burada şunu önemle hatırlatmakta fayda görüyorum. İki yanlış bir doğru etmeyeceği gibi üç yanlış da bir doğru etmez. Biliyorsunuz Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uyulmayarak büyük bir hata yapıldı. 4 Ocak'taki görüşmeler sonuçsuz bırakılarak, bir diğer yanlışa imza atıldı. 18 Ocak'ta tesis edilen ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının hayata geçirilmesini bu bakımdan çok ama çok önemsiyoruz. Aklın yolu, vicdanın yolu birdir. Suriye için en doğru yol da bellidir. Aynı hataları, aynı yanlışları tekrarlayarak hiçbir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ve temenni ediyorum.
TÜRKİYE SINIR DIŞI OPERASYON YAPACAK MI?
Başkan Erdoğan'ın SDG'ye yönelik "Üç yanlış da bir doğru etmez"mesajının ardından son 24 saatte yaşanan bu gelişmeler Türkiye'nin yeni bir operasyon hazırlığı içinde olabileceği değerlendirmelerini de beraberinde getirdi.