Başkan Erdoğan'ın liderliğinde MGK öncesi kritik Suriye diplomasisi: 24 saatte 3 kritik telefon

ÜÇ YANLIŞ BİR DOĞRU ETMEZ



Suriye hükümetinin, en başta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara olmak üzere bu konuda çok büyük bir hassasiyet sergilediğine dikkati çeken Erdoğan, terörün, şiddetin, silahın raf ömrü dolduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yani kimsenin zarar görmemesi, kimsenin mağdur olmaması, daha fazla kan akmadan meselenin çözülmesi için son derece sağduyulu bir yol izleniyor. Türkiye olarak bunu son derece kıymetli buluyoruz. Burada şunu önemle hatırlatmakta fayda görüyorum. İki yanlış bir doğru etmeyeceği gibi üç yanlış da bir doğru etmez. Biliyorsunuz Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uyulmayarak büyük bir hata yapıldı. 4 Ocak'taki görüşmeler sonuçsuz bırakılarak, bir diğer yanlışa imza atıldı. 18 Ocak'ta tesis edilen ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının hayata geçirilmesini bu bakımdan çok ama çok önemsiyoruz. Aklın yolu, vicdanın yolu birdir. Suriye için en doğru yol da bellidir. Aynı hataları, aynı yanlışları tekrarlayarak hiçbir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ve temenni ediyorum.