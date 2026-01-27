Başkan Erdoğan'dan SDG'ye entegrasyon uyarısı Kürtlere çağrı: Oyunlara gelmeyin!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

Şimdiye kadar yüzde 90'ı bizim iktidarlarımız döneminde olmak üzere dünyanın 138 ülkesinde 12 bin 816 proje kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş almış durumdayız. Yakaladığımız küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen hamdolsun kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sektörün önemli uluslararası dergileri tarafından hazırlanan dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesi Türk müteahhitlik sektörünün başarısını bir kez daha tescillemiştir. Yer alan firma sayıları itibari ile dünyada ikinci olduk.



EZBERLERİ BOZDUK



Küresel ticaret, diplomasi ve güvenlikte ezberlerin bozulduğu dönemde Türkiye ekonomisi dikkat çekici bir performans sergilemiştir.



Önceki yıl listede 43 firmamız varken bu yıl aynı listede 45 firmayla temsil edildik. Bir başka çarpıcı rakam şudur; ilk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş bunlardan ikisi ilk 50 içinde yer almıştır.