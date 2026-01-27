Zuhal Böcek'in Gökhan Böcek'e mesajı iddianamade: Yüzde 10 ile geçinen ezik | Uyuşturucu itirafı: Çeşitli sebeplerle kullandım

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile Zeynep Kerimoğlu, 20 Mayıs 2022 tarihinde evlenmiş, bir süre sonra boşanmıştı (DHA)

BOŞANMA VE EVLENME SÜRECİNİ ANLATTI

İstanbul'da okurken babası ağır Covid rahatsızlığı geçirdiği için Antalya'ya taşınmak zorunda kaldığını anlatan Böcek,"Zeynep'i çocukluğundan beri tanırım. Zeynep'le uzun süreli ayrılığımızda, belediyede çalışan B.G. ile 3-4 ay kadar birlikteliğimiz oldu. Daha sonra Zeynep Kerimoğlu ile tekrar ilişkiye başladık ve evlendik. Ayrılık sürecindeyken Zuhal Böcek ile tanıştım. Zeynep Kerimoğlu ile boşanma kararını evlendikten 3 ay kadar sonra aldım. Bu süreçten çok sonra Zuhal Böcek hayatıma girdi. Bu süreçte Zuhal Böcek hamile kaldı. Hamile kaldığı dönemde Zeynep Kerimoğlu ile evliliğim resmi olarak devam ediyordu ancak dava aşamasındaydı, oğlum doğmadan önce boşanma gerçekleşti" dedi.

İHALEYE KARŞI 25 MİLYON PAY İDDİASI

Babası Muhittin Böcek'in nüfuzunu kullanmadığını ileri süren Gökhan Böcek, şunları kaydetti:

"İrtibat kurduğum şahısların hiçbirisine belediyedeki işler nedeniyle babamın adını kullanarak baskı yapmadım. Araç kiralama ihalesini kazanan şirketin ihale sürecinde yarıştığını benim bilmem mümkün değildir. Bu şirketin aldığı 250 milyon liralık ihale karşılığında 25 milyon lira istediğim hususu asılsızdır."

SEVGİLİLERE HEDİYE İDDİASI: BABAMIN TİCARETİNİ KENDİSİ BİLİR

Alınan araçlar ve lüks eşyalara ilişkin ifade veren Gökhan Böcek,"E.K.H.'nin şirketinden oğluma bakan Yıldız M.'ye hediye amacıyla bir araç aldım. Aracın parasını nakit olarak kendisine verdim. Bu araç için para ödenmediği iddiası asılsızdır. Şahsın beyanları iftira niteliğindedir. Yine bu şahıstan elden nakit borç ya da başka bir iddiayla para almadım. Sevgililik sürecinde B.G.'ye nakit olarak bir araç aldığım doğrudur. Bu süreçte B.G.'ye hediye ettiğim iddia olunan lüks çanta, saat ve çeşitli aksesuarlarla ilgili aradan zaman geçtiği için bir şey diyemiyorum. Ne şekilde bir hediye verdiğimi hatırlamıyorum. M.K. isimli kadın, babamın hayat arkadaşıdır. Kendisi ile uzun süredir birlikteliği vardır. Babamın M.K.'ye aldığı lüks hediyeleri bilmiyorum. Babam yaptığı ticaretleri kendisi bilir"dedi.

Gökhan Böcek daha önce sevgilisi olduğunu iddia ettiği B.G'ye nakit olarak araç aldığını söyledi (DHA)

"YÜZDE 10'U KADAR PARA ALDIĞIM İDDİASI ASILSIZDIR"

Belediyeden iş alan insanlardan yüzdelik ücret aldığı iddialarını kabul etmeyen Mustafa Gökhan Böcek, "Eşim Zuhal Böcek'in bana yönelik göndermiş olduğu bir mesajda, 'Yüzde 10 ile geçinen ezik' ifadesini kızgınlık anında söylediğini düşünüyorum. Benim belediyeden iş alan insanlardan sözleşme tutarının yüzde 10'u kadar para aldığım iddiası asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Gökhan Böcek ile Zuhal Böcek (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

"ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Yurt dışında kokain kullandığını belirten Böcek,"Yurt dışında bulunduğum süreçte bir ya da iki kez kokain kullandım. Raporun bu yönde çıkması doğaldır. Uyuşturucu bağımlısı bir kişi değilim. Ancak çeşitli sebeplerle uyuşturucu kullandım. Eşim Zuhal Böcek'in uyuşturucu testinin pozitif çıktığını şaşkınlıkla öğrendim. Kendisi sigara ve içki dahi kullanmayan bir kişidir. Hatalı bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum"dedi.

"KİMSEDEN ZORLA PARA ALMADIM"

Hakkında istinat edilen suçlamaları kabul etmeyen Böcek, şunları söyledi:

"Kimseden zorla para almadım. Hiç kimseyi belediyedeki hak edişlerinin ödenmemesi tehdidi ile zorlamadım. Aldığım iddia olunan paraları kesinlikle sistemde legalleştirilmesi için döviz ve kuyumcular üzerinden transferlerle mal varlığı kazanımlarında bulunmadım."