Türkiye ile ABD arasında "askeri" temas: Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu CENTCOM komutanı Cooper ile görüştü

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, Fırat'ın doğusuna süpürüldü. ABD desteğini kaybeden ve Şam yönetimiyle yapılan anlaşmaya uyması istenen SDG, çeşitli gerekçeler öne sürerek süreci oyalarken, son olarak 24 Ocak'ta ateşkesin 14 gün daha uzatıldığı bildirildi.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA "ASKERİ" TEMAS

Suriye'de yaşananlar gelişmeler yakından izlenirken dikkat çeken bir temas yaşandı.