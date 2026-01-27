Türkiye ile ABD arasında "askeri" temas: Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu CENTCOM komutanı Cooper ile görüştü
Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’nin Fırat’ın doğusuna süpürüldüğü süreçte dikkat çeken bir temas yaşandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, Fırat'ın doğusuna süpürüldü. ABD desteğini kaybeden ve Şam yönetimiyle yapılan anlaşmaya uyması istenen SDG, çeşitli gerekçeler öne sürerek süreci oyalarken, son olarak 24 Ocak'ta ateşkesin 14 gün daha uzatıldığı bildirildi.
TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA "ASKERİ" TEMAS
Suriye'de yaşananlar gelişmeler yakından izlenirken dikkat çeken bir temas yaşandı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi yaptı.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." ifadeleri yer aldı.