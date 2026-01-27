PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye ile ABD arasında "askeri" temas: Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu CENTCOM komutanı Cooper ile görüştü

Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’nin Fırat’ın doğusuna süpürüldüğü süreçte dikkat çeken bir temas yaşandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, Fırat'ın doğusuna süpürüldü. ABD desteğini kaybeden ve Şam yönetimiyle yapılan anlaşmaya uyması istenen SDG, çeşitli gerekçeler öne sürerek süreci oyalarken, son olarak 24 Ocak'ta ateşkesin 14 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Suriye'de yaşananlar gelişmeler yakından izlenirken dikkat çeken bir temas yaşandı.

Suriye'de ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, Haseke vilayetine bağlı Şeddadi beldesindeki askeri hava üssünde yoğun hareketlilik yaşandı. Şeddadi Hava Üssü'nde, ABD'ye ait kargo uçağının indiği, uçağa yükleme yaptığı gözlemlendi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." ifadeleri yer aldı.

