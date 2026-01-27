Google'a "gizli dinleme" davası: 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul ettiler!
Google’ın kullanıcılarını "Google Assistant" üzerinden bilgileri dışında dinlediği iddiasıyla ABD’de açılan davada kritik bir aşamaya gelindi. Akıllı telefonlardan kulaklıklara kadar birçok cihazda, "Hey Google" komutu verilmeden özel konuşmaların kaydedildiği öne sürülen süreçte şirket, hukuki risk ve belirsizlikleri sona erdirmek amacıyla 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.
Algoritma oyunları ve akıllı cihazlar üzerinden kullanıcıları gizlice dinlediği iddialarıyla uzun süredir tartışmaların odağında yer alan Google ile ilgili ABD'de açılan davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
GOOGLE "DAVA KAPANSIN" DİYE ÖDEME YAPMAYI KABUL ETTİ
Şirket, "Google Assistant" aracılığıyla kullanıcıların bilgisi dışında özel konuşmaları kaydettiği öne sürülen süreçte, hukuki risk ve belirsizlikleri sona erdirmek amacıyla 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.
ABD Merkezli The Hill'in haberine göre, North California federal mahkemesine sunulan dava dosyasında, sürecin Google'ın sesli asistan teknolojisi "Google Assistant" ile ilgili iddialar üzerine başladığı belirtildi.
HANGİ CİHAZLAR LİSTEDE
Dosyada, söz konusu aracın yalnızca "Hey Google" veya "Okay Google"gibi ifadeler kullanıldığında ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt yapması gerektiği ancak bu ifadeler kullanılmadığı halde, kullanıcıların özel konuşmalarını kaydettiği ve bunun Google telefonları, ev tipi akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar dahil birçok ürünü kapsadığı öne sürüldü.
68 MİLYON DOLAR ÖDEYECEKLER
Google, uzun sürebilecek hukuki sürecin yol açacağı belirsizlik, risk ve maliyeti önlemek amacıyla 68 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.
Uzlaşmanın geçerli sayılması için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman tarafından onaylanması gerekiyor.
ABD'li teknoloji devlerinden Apple da 3 Ocak'ta, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.
SOSYAL MEDYA GENÇLERİNE "RUH SAĞLIĞI" DAVASI
Öte yandan ABD'de sosyal medya şirketlerine, sahip oldukları platformlardaki içeriklerin, bir ailenin kızları üzerinde "kendine zarar verme ve intihar düşüncelerine yol açtığı" gerekçesiyle dava açıldı.
Yıllardır benzer şikayetlerin muhatabı olan şirketler, California'da açılan bu dava nedeniyle "ilk kez bir mahkemede jüri önünde bu iddialara karşı kendilerini savunmak"zorunda kalacak.
Los Angeles kentinde görülecek davada, söz konusu platformun üst düzey yöneticileri de ilk defa tanık kürsüsüne çıkacak.
Yarın ilk duruşması yapılacak davada, rakam belirtilmeksizin maddi tazminat talep edilirken, davanın TikTok, Meta ve YouTube ve Snapchat isimli platformlara karşı bugüne kadar yapılmış 1000'in üzerinde dava için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.
Dava dosyasında, sosyal medya platformlarının, risklerin bilinmesine rağmen"kasıtlı olarak gençlerde bağımlılık yapacak şekilde tasarlandıkları" iddiası yer alıyor.
ABD medyasına göre, bu teknoloji şirketleri, son zamanlarda sayısı artan benzer davalar için milyarlarca dolarlık tazminat ödemekle karşı karşıya bırakabilir.
Söz konusu davaların muhatabı teknoloji firmalarının yöneticileri, bugüne kadar defalarca ABD Kongresi'nde ifadeye çağrılmış ve ebeveynlerden özür dilemek durumunda kalmıştı.