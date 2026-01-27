Google'a "gizli dinleme" davası: 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul ettiler!

GOOGLE "DAVA KAPANSIN" DİYE ÖDEME YAPMAYI KABUL ETTİ Şirket, "Google Assistant" aracılığıyla kullanıcıların bilgisi dışında özel konuşmaları kaydettiği öne sürülen süreçte, hukuki risk ve belirsizlikleri sona erdirmek amacıyla 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Algoritma oyunları ve akıllı cihazlar üzerinden kullanıcıları gizlice dinlediği iddialarıyla uzun süredir tartışmaların odağında yer alan Google ile ilgili ABD'de açılan davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Google ʺgizli dinlemeʺ iddiasıyla açılan davada 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti (Fotoğraflar Anadolu Ajansından alınmıştır)

ABD Merkezli The Hill'in haberine göre, North California federal mahkemesine sunulan dava dosyasında, sürecin Google'ın sesli asistan teknolojisi "Google Assistant" ile ilgili iddialar üzerine başladığı belirtildi.

HANGİ CİHAZLAR LİSTEDE

Dosyada, söz konusu aracın yalnızca "Hey Google" veya "Okay Google"gibi ifadeler kullanıldığında ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt yapması gerektiği ancak bu ifadeler kullanılmadığı halde, kullanıcıların özel konuşmalarını kaydettiği ve bunun Google telefonları, ev tipi akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar dahil birçok ürünü kapsadığı öne sürüldü.