Levent sakinleri CHP'li İBB'den rant değil nefes istiyor! Dün yeşil alan bugün imar

16 Ocak 2020'de AK Parti grubunun 'ısrar kararı' ile yeşil alan statüsü tescillenmiş ve konu yargıya taşınmıştı. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, son yerel seçimlerin ardından Meclis çoğunluğunun CHP'ye geçmesiyle birlikte, bölgenin imar planları yeniden masaya yatırıldı. 15 Ocak'taki oturumda; daha önce 'yapılaşmaya açılmasın' eylemlerine konu olan arazi için İstanbul'daki en yüksek inşaat yoğunluklarından biri olan 3 emsal kararı alındı. İmar planıyla 2 milyar dolarlık (86.58 milyar TL) rant oluşturuldu. Bu hamleyle, alanın yaklaşık 6 yıl süren 'yeşil alan' niteliği fiilen sona ermiş oldu.

TRAFİK YÜKÜNÜ KALDIRMAZ

Kararın ardından bölgede yaşayan vatandaşlar bölgedeki tek boş alanın imara açılmasına tepki gösterdi:

Yücel Takmaz:Bu alanın imara açılması, yeni yüksek yapılarla yapılaşmaya konu edilmesi kesinlikle doğru değildir. Büyükdere Caddesi ve çevresi, yıllardır artan yoğunluk, gökdelenler ve trafik yükü nedeniyle zaten ciddi bir baskı altındadır. Yeni bir yapılaşma, bölgenin taşıma kapasitesini daha da zorlayacak ve yaşam kalitesini düşürecektir. Asıl ihtiyaç, bu alanın kamusal fayda gözetilerek değerlendirilmesidir. İETT garajı ve otopark işlevleri yerin altına alınarak çok katlı bir yeraltı otoparkı yapılabilir. Alt katlarda İETT garajı ve otoparklar yer alırken, üst bölüm tamamen sosyal ve kamusal alan olarak düzenlenebilir. Basketbol sahaları, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler oluşturulabilir. Böylece hem Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sanayi ve Gültepe gibi çevre mahallelerin sosyal alan ihtiyacını karşılar hem de Büyükdere Caddesi boyunca yaşanan otopark sorununa kalıcı bir çözüm sunar.