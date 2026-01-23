CHP’li İBB’ye ait kreşte taciz! Bakan Göktaş’tan olayı örtmeye çalışan İBB’ye tepki

CHP'li İBB kreşinde 3 yaşındaki çocuğa istismar ve şiddet skandalı

"AİLE OLAYI KENDİ TESPİT EDİYOR"

Olayın ardından merkez yetkililerinin aileyle herhangi bir temas kurmadığını öğrendiklerini aktaran Göktaş, sürecin aile açısından son derece yıpratıcı ilerlediğini ifade etti:

"Aile olayı kendi tespit ediyor ve ilgili mercilere, hem belediyeye hem okula gidiyor fakat hiçbir şekilde sesini duyuramıyor. Kamera kayıtlarına 20 gün sonra ulaşabiliyor."

Kamera sistemlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Göktaş, olayların kameranın olmadığı alanlarda yaşandığı iddiasına dikkat çekerek, "Ya sınıfta ya lavabolarda ya da kameranın kör noktalarında. Dolayısıyla biz de ailenin bu iddiasını çok ciddiye aldık."dedi.