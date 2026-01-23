CHP’li İBB’ye ait kreşte taciz! Bakan Göktaş’tan olayı örtmeye çalışan İBB’ye tepki
CHP’li İstanbul Büyük Belediyesine bağlı bir kreşte 3 yaşındaki bir çocuğa yönelik darp ve istismar iddiasının ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, personelin açığa alınmadığını, denetim mekanizmasının işletilmediğini ve ailenin süreci kendi imkanlarıyla yürütmek zorunda bırakıldığını belirterek, CHP’li İBB’ye yönelik eleştirilerini dile getirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHPli İstanbul Büyük Belediyesine (İBB) bağlı bir kreşte 3 yaşındaki bir çocuğun darp ve istismara uğradığı iddiasına ilişkin, Eyüpsultan'da çocuğun ailesini ziyaret etti.
Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, olay basına yansımadan önce, Aralık ayı sonunda aileye danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.
"AİLE 3 ARALIK'TAN BU YANA ADALET ARIYOR"
Ziyaret sırasında ailenin 3 Aralık'tan bu yana adalet arayışında olduğunu öğrendiğini belirten Göktaş, yaşananları şu sözlerle aktardı:
"Duyduklarım gerçekten akıl dışıydı. Zira aile çocuğunu bir kreşe bıraktığını düşünüyor. Fakat buranın aslında ne Milli Eğitim Bakanlığının ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetiminde olduğunu, 'çocuk etkinlik merkezi' adı altında faaliyet gösterdiğini, dolayısıyla bakanlıklarımızın denetim mekanizmasının dışında tutulduğunu gördük."
DENETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI YOK
Ailenin ifadelerinden merkezin kendi içinde de bir denetim mekanizması bulunmadığını anladıklarını dile getiren Göktaş, bakanlık olarak sürece dahil olduklarını vurguladı.
"Bizler çocuğun üstün yararını, ailenin de hukukunu gözeterek hem danışmanlık hem psikososyal destek hem de hukuki olarak sürece dahil olacağımızı söyledik, ifade ettik. Bizim 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında da böyle bir yetkimiz var. Valiliğimiz müfettiş görevlendirdi. Biz de bu süreçle ilgili Bakanlık olarak teftişimizi başlattık. Ailemizin, çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."
"AİLE OLAYI KENDİ TESPİT EDİYOR"
Olayın ardından merkez yetkililerinin aileyle herhangi bir temas kurmadığını öğrendiklerini aktaran Göktaş, sürecin aile açısından son derece yıpratıcı ilerlediğini ifade etti:
"Aile olayı kendi tespit ediyor ve ilgili mercilere, hem belediyeye hem okula gidiyor fakat hiçbir şekilde sesini duyuramıyor. Kamera kayıtlarına 20 gün sonra ulaşabiliyor."
Kamera sistemlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Göktaş, olayların kameranın olmadığı alanlarda yaşandığı iddiasına dikkat çekerek, "Ya sınıfta ya lavabolarda ya da kameranın kör noktalarında. Dolayısıyla biz de ailenin bu iddiasını çok ciddiye aldık."dedi.
İBB'NİN AÇIKLAMASINA ELEŞTİRİ
İBB'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Bakan Göktaş, sürecin işletilme biçimine ilişkin eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:
"Biz öncelikle personelin açığa alınmasını beklerdik. Herhangi bir iddia bizim için çok önemli. Fakat denetim süreçlerinin ne minvalde ilerlediğine dair de bize intikal eden herhangi bir şey olmadı. Normalde bu tür süreçlerde personel açığa alınır, soruşturma yürütülür, aileye gerekli destek sağlanır. Fakat aileyi dinlediğimizde böyle bir sürecin yürütülmediğini ne yazık ki görmüş olduk. Bizler tabii ailemizi yalnız bırakmayacağız."
"DENETİMSİZ FAALİYET KABUL EDİLEMEZ"
Bu tür kurumların denetimsiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Göktaş, farklı isimler altında faaliyet gösterilmesinin hukuki karşılığı olmadığını belirterek, sürecin tüm boyutlarıyla titizlikle takip edileceğini söyledi.