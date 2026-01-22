Ankara'dan Trabzon'a hızlı tren müjdesi geldi! Mesafe 4.5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projesi ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerin birbirine bağlanacağını belirterek, "Bu hattımız geçtiğimiz aylarda 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum etabıyla yapım çalışmalarını başlattığımız Ankara- Kırıkkale Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle de birbirine entegre olacak. Böylece hızlı tren Ankara'dan yola çıktığında Trabzon'a 4.5 saatte gelmiş olacak" dedi. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Trabzon'da yapılacak konutların hak sahiplerinin belirlendiği kura çekim töreninde konuşan Uraloğlu, "İnşallah 500 bin sosyal konutla en az 2 milyon vatandaşımız güvenli, konforlu, modern, afetlere dirençli evlere kavuşacak. Dar gelirli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız en uygun ödeme şartlarıyla ev sahibi olacak, kirakonut dengesi de böylece ülkemizde sağlanacak" ifadesini kullandı. Trabzon'da yapımı planlanan yeni havalimanıyla ilgili de bilgilendirmede bulunan Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı'nı 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Yine yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye, 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yeni havalimanımızı inşa edeceğiz. Bunu yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi de gerçekleştirdik. Yakın zamanda temel atıp, yapım çalışmalarına başlamış olacağız" dedi.

