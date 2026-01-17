Türkiye'nin toplam pist uzunluğu Ankara-Çorum mesafesine ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin son 24 yılda havacılıkta kat ettiği mesafeyi Ankara-Çorum arasıyla özdeşleştirerek, 2002'de 149 kilometre olan toplam pist uzunluğunun yapılan yatırımlarla 241,4 kilometreye ulaştığını ve bu mesafenin Ankara'dan Çorum'a olan uzaklığa denk geldiğini söyledi. Türkiye'nin bugün 133 ülkede 356 noktaya uçan küresel bir hava ağına sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yolcu sayısında Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükselindiğini belirtti.
