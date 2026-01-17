Türkiye'nin toplam pist uzunluğu Ankara-Çorum mesafesine ulaştı

"YOLCU BAZINDA AVRUPA'DA 3.; DÜNYADA İSE 7. SIRADA YER ALDIK"

Bu altyapı ve uçuş ağı hamlelerinin havayolunu kullanan yolcu sayılarının artışına da yıl yıl yansıdığını kaydeden Bakan Uraloğlu,"2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bine çıkararak; Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. Bu sayıyla yolcu bazında Avrupa'da 3.; dünyada ise 7. sırada yer aldık. İstanbul Havalimanımız da yaklaşık 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, tek başına Türkiye nüfusuna yakın yolcuyu misafir ederek büyük bir başarıya imza attı." dedi.