Müge Anlı canlı yayın 23 Ocak: atv Müge Anlı son bölümde ne oldu, katil kim?
Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kayıp vakalarından dolandırıcılık iddialarına, şüpheli ölümlerden cinayet dosyalarına kadar pek çok olayın ele alındığı programda, her bölümde yeni bir dosya gündeme geliyor. İşte son bölümde yaşananlar...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gündüz kuşağının en çok konuşulan programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Kayıp kişilere dair dosyalar, dolandırıcılık iddiaları ve şüpheli ölüm vakalarının ele alındığı program her bölümüyle gündem yaratıyor.
Son bölümde ne oldu?
8 Ocak'ta Manisa Turgutlu'da şiddetli yağmur yağması sonucu yolda bir çökme meydana geldi. Çökme sonucu ortaya çıkan kemiklerin bir insana ait olduğu belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla kimlik tespiti yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen insan kemiklerinin Mehmet Karahan'a ait olduğu düşünülüyor.