Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den İBB kreşindeki taciz iddialarına ilişkin açıklama: Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Okul yöneticileri ve öğretmenler hakkında şikayetçi olan aile, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını savundu. İstanbul Valiliği ise iddialarla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını ve sürecin takip edildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. İBB ile yaşadıkları kreş tartışmasını hatırlatarak CHP yönetimine yüklenen Tekin, "Haklı olduğumuz ortaya çıktı"dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Ben kreş açıyorum, anaokulu açıyorum.' diyor. Ben de bakan olarak diyorum ki: 'Nerede açıyorsun bunları, ben görmüyorum? Yok.' 'Açıyorum.' diyor. Ama hukuk devletinde bir kurum açmak için, şurada seyyar satıcılar bile gidiyor belediyeden izin alıyor, ruhsat alıyor. Kriterler var, standartlar var. O standartları yerine getiriyor. Ondan sonra kamu hizmeti yapıyor. 'E peki, siz vatandaşın çocuğunu emanet alıyorsunuz. O çocuğa güvenli bir ortam sunduğunuzu, o çocuğun can güvenliğini teminat altına aldığınızı bana garanti edebilir misiniz? O zaman buna hakkınız yok, bunu yapamazsınız.' diye tartışmaya girmiştik dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile.

Bir resmi yazı yazdık. Resmi yazıda da ona dedik ki: 'Bakın bunu yapmak istiyorsanız gelin bize deyin ki biz bunu yapmak istiyoruz, bizim standartlarımızı sağlayın, biz de size ruhsat verelim. Gerektiğinde sizi denetleyelim.' Cumhuriyet Halk Partisi mensupları, milletvekilleri, genel başkanı bizi yerden yere vurdu. 'Erkenseniz gelin kapatın!' diye hukuk devletiyle asla bağdaşmayacak cümleler kurdular televizyon ekranlarında. Son iki gündür yaşadığımız bir tartışma var, ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya çıkardı: Üç yaşındaki bir çocuğa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığını iddia ettiği kreşlerde uygulanan taciz."