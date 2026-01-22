CHP'li İBB’ye bağlı kreşte istismar şüphesi: Valilik soruşturma başlattı

İddiaya göre, Güzeltepe Mahallesi'nde ikamet eden iki çocuklu aile, 3 yaşındaki çocukları U.B.'yi aynı mahallede bulunan İBB'ye ait "Yuvamız İstanbul" kreşine gönderdi. Aile, Aralık ayında çocuklarının kreşten eve döndükten sonra vücudunda morluklar fark etmesi üzerine kreş yönetimiyle görüşmek istedi.

KÜÇÜK ÇOCUKTA İSTİSMAR ŞÜPHESİ

Çocuklarının istismara uğramış olabileceğini değerlendiren aile, kreş yetkililerinden kamera kayıtlarını talep etti. Ancak aileye göre, kreş yönetimi ilk aşamada görüntüleri paylaşmadı ve iddiaları reddetti. Bunun üzerine aile, karakola giderek kreş çalışanları hakkında şikayette bulundu.

"CİNSEL İSTİSMAR DOSYASI İÇİN SAVCILIĞA YENİDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Anne, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Oğlumu okuldan almaya gittim saat 17.00'de, akabinde yardımcı öğretmen oğlumu yanıma getirdi ve 'burasında bir şey var' dedi. Cümle buydu ne var dedim bir açtım çocuğun vücudunun bir bölgesi mosmor. Ne oldu dedim, 'Anne Silivri'de oldu' dedi. Silivri'ye en son 7 ay önce gitmiştik 'oğlum ne oldu' dedim. 'Bir düşüneyim' dedi içeride tembihlemişler. Öğretmenine sordum. Öğretmen 'ben okulda yoktum' dedi. Akabinde o anki panikle hemen oğlumu aldım, orada hiçbir açıklama yapılmadı."

Anne, çocuğunun kreşte görevli öğretmen tarafından darbedildiğini iddia ederek sürecin devamını şöyle anlattı:

"Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk sonrasında Yuvam İstanbul'un genel merkezine gittik. Genel merkezdeki en yüksek kişilerle görüştük, onlara çocuğun fotoğrafını gösterdik. Çocuğumuza okulda bir darp olduğunu, bunu kimsenin bilmediğini, bu işin çözümlenmesini istediğimizi, suç duyurusunda bulunduğumuzu söyledik. Oradaki yetkililer de bize böyle bir hakkımız olduğunu 'tabii ki suç duyurusunda bulunabilirsiniz suçlular ortaya çıksın, siz kendi davanızı yürütün biz de içeride kendi soruşturmamızı yapalım' dediler."

Anne, kamera kayıtlarını talep ettiklerini ancak sürecin geciktiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2 Aralık'ta görüntüleri izlemek istediğimizi söyledik ve kuruma dilekçe yazdık. Yaklaşık 20 gün sonra, bu arada oğlum ayın 2'sinde evdeyken sabah, 'burasını burayı öğretmenin tutup sıktığını, öğretmeninin tutup yere attığını' söyledi. Bunun için de bu sefer cinsel istismar dosyası için savcılığa yeniden suç duyurusunda bulunduk. Biz bunları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve bunların hepsi gerçektir. Gerekirse TÜBİTAK'ın incelemesini istiyoruz. Buralar denetimsiz yerler. Bakanlığın buraları denetlemesi istiyoruz. Eşim defalarca İBB'nin genel merkezine gittiği halde, olayı hiçbir şekilde çözmediler öğretmenler orada çalışmaya devam etti."