Son dakika: Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı

Son dakika: Eski Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer tutuklu bulunduğu ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ soruşturması kapsamında tahliye edildi.

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde aralarında Rıza Akpolat ve Ahmet Özer'in bulunduğu 7 belediye başkanı olmak üzere 200 hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianame geçtiğimiz günlerde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilmiş ve kabul edilmişti.

ÖZER'E TAHLİYE KARARI

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklu kaldığı süre dikkate göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma gününü 27 Ocak 2026 tarihine verdi.

Son dakika: Tarih belli oldu! Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında vurguncular hakim karşısına çıkacakSon dakika: Tarih belli oldu! Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında vurguncular hakim karşısına çıkacak
Son dakika: Tarih belli oldu! Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında vurguncular hakim karşısına çıkacak

