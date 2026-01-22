CHP'li İBB'deki paraların nerelere harcandığı ortaya çıktı! İmamoğlu'nun "Alem Takımı"nın yolsuzlukları İyigör'ün ifadesiyle belgelendi
İmamoğlu’nun “Alem Takımı”nın Münih seferi ortaya çıktı! İşadamlarını haraca bağlayan Fatih Keleş’in sevgilisi Tuanna İyigör’ün telefonundaki fotoğraflar İBB’nin parasının nerelere harcandığını kanıtladı. Jetgillerin İSTAÇ fuarı bahanesiyle Almanya’da alem yaptıkları anlaşıldı...
Ekremİmamoğlu, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklandı. En yakın adamlarının ahlak dışı partileri ortaya çıktı. Hafriyattan yıllık 200 milyon dolarlık vurgun yapan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun jet skandalları patladı. İş adamlarını haraca bağlayan ve 'Kafa Koparan' lakabıyla bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in sevgilileri gündemi sarstı. İkilinin şimdi de İBB'nin paralarını sevgilileri ile Münih'te fuarda yedikleri ortaya çıktı.
KARACA TUTUKLANDI...
Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi olan ve uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Rabia Karaca'nın bahsettiği fuarın, Münih'te İBB iştiraki İSTAÇ'ın katıldığı çevre fuarı olduğu ortaya çıktı. Keleş'in geçtiğimiz gün gözaltına alınan sevgilisi Tuanna İyigör'ün telefonundan çıkan görseller de skandal tatili kanıtladı.
İŞTE İYİGÖR'ÜN İTİRAFLARI
2022-2023 yılında Fatih Keleş ile sevgiliydim. Beni Keleş'le Gülibrahimoğlu tanıştırdı. Keleş ile Münih, Kapadokya ve Ankara'ya tatile gittik. Bize Rabia ile Murat da eşlik etti. Sponsor İBB'den milyonlarca liralık vurgun yapan Gülibrahimoğlu'ydu. Murat cebinden deste deste para çıkarıp para verirdi. Keleş'in Beykoz'daki Günyüzü konaklarında bulunan villasına da gittim. Birçok kez birliktelik yaşadım. Sürekli parti yapılırdı. Partilere İmamoğlu'nun A takımındaki İbrahim Bülbüllü, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş'in diğer sevgilisi Ayşe Sağlam ve eskort kadın da katıldı. Gülibrahimoğlu bu partilerin sonunda herkese ödemesini fazla fazla yapardı.
YASAK AŞKINI ATİNA'DAN UÇURMUŞ...
Münih tatilindeki diğer isim ise Rabia Karaca'ydı. Karaca şunları anlattı: Murat Gülibrahimoğlu eşine yakalanmamak için beni Münih'e Atina aktarmalı uçurdu. Münih'ten dönerken de uçakta dikkat çekmememiz için beni ve Tuanna'yı ekonomi tarafında oturttu. Kendisi ve arkadaşları business classta yolculuk yaptı.
MADEN VE DÖKÜM İŞLERİNİ KONUŞURLARDI
Tuanna İyigör, sevgilisi Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun Münih tatilinde sürekli maden ve döküm işleriyle ilgili sohbet ettiklerini söyledi. Ev partileriyle ilgili de önemli bilgiler verdi: Partilere katılan herkes uyuşturucu madde içerdi. Murat Gülibrahimoğlu çok fazla kişi ile partilerde birlikte oluyordu. Bu partilere striptizciler de çağrılıyordu.
YONTUNÇ'AYAKALAMA KARARI
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yontunç'a yöneltilen suçlamaların fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma olduğu öğrenildi. Aynı operasyonda gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı, magazinci Mehmet Üstündağ, iş insanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal da dün adliyeye sevk edildi.
Haber: Atakan Irmak