SON DAKİKA | Haldun Dormen hayatını kaybetti!SON DAKİKA | Haldun Dormen hayatını kaybetti!Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 18:43 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 18:50 Türk tiyatrosunun efsane ismi, büyük usta Haldun Dormen'den acı haber geldi. Bir süredir enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören usta sanatçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.