Nusaybin-Kamışlı sınırında Türk bayrağına saldıran 14 şüpheli gözaltında!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen alçak girişime ilişkin 14 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.



Bakan Tunç (AA)





14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünkü olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere Mardin gerekli adli soruşturmaları başlattılar 390 kişi hakkını işlem yapıldı 35 hakkına tutuklama kararı verildi 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik kararlar alındı.

YPG'li teröristlerden kalleş provokasyon! Türk bayrağına el uzattılar

Burada Suriye hükümeti ile hükümet güçleri ile SDK YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaların bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinden gösterilen provokasyonlarla ilgili gerekli adli duruşmalar yapılıyor yapılmaya devam ediyor özellikle bayrak indirimi olayına ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınmış durumda Gözaltı süreçleri de devam ediyor."

NE OLMUŞTU? Kandil'in çağrısı, PYD'nin teşviğiyle Nusaybin hududuna toplanan YPG'li teröristler sınır kapısına saldırdı. Mehmetçik'in havaya uyarı ateşi açmasıyla kaçışan teröristler daha sonra çok tehlikeli bir provokasyona soyundu. Bir grup YPG'li kansız, şanlı Türk bayrağına kahpece el uzattı. Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek isteyen karanlık odaların devreye girdiği görülürken Beştepe, AK Parti ve kabineden peş peşe mesajlar geldi.