Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri! İlk kez A Haber'de: Hastanede böyle müdahale etmişler...

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde başlayan "yan baktın" tartışması cinayetle bitti. 15 yaşındaki E.Ç.'nin sustalı bıçakla öldürdüğü Atlas Çağlayan'ın, hastaneye getirildiği ve müdahale anlarına A Haber ulaştı.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğsünden yaraladı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

15 YAŞINDAKİ KATİL TUTUKLANDI

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SON GÖRÜNTÜLERİNE A HABER ULAŞTI

Görüntülerde, Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirilişi ve müdahale anları yer aldı.

3 ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE SEVK GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen şüphelilerden 3'ü Güvenlik Şube, 3'ü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edilmişti. 3 şüpheli de, işlemlerinin ardından 'tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan, şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk görüntüleri ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan Atlas Çağlayanın annesiyle görüştü: Bu işin sonuna kadar peşinde olacağız

