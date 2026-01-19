Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme! Nilay Didem Kılavuz İstanbul-Dubai hattında yaşananları anlattı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 28 Aralık'ta gözaltına alınan ve tutuklanan Nilay Didem Kılavuz, etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Kılavuz, kızları zengin iş adamlarına pazarlayarak fuhuş yaptıran çok sayıda kişinin ismini verdi. 2008-2016 yılları arasında Etiler'de Vitrin isimli gece kulübünü işlettiğini söyleyen Kılavuz, çoğu kişiyi bu dönemde tanıdığını dile getirdi. Bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı ve aynı operasyonda tutuklanan Özge Bitmez'in tanışmış olduğu zengin iş adamlarıyla, çevresinde bulunan kızları tanıştararak cinsel birliktelik yaşamalarını sağlayıp maddi menfaat temin ettiğini söyledi.

Özge Bitmez’in tanışmış olduğu zengin iş adamlarına, çevresinde bulunan kızları pazarlayarak çoğu kez Dubai'de cinsel birliktelik yaşamalarını sağlayıp maddi menfaat temin ettiğini iddia edildi (takvim.com.tr) ETİLER VE MASLAK ÜS OLDU TAKVİM'den Atakan Yılmaz'ın haberine göre, Bitmez'in çoğu kez bu kızları Dubai'ye götürerek pazarladığını da söyleyen Kılavuz, Maslak'ta bulunan ünlü bir mekanın işletmecisi tutuklu Arda Veysel Avcı'yla ilgili de bilgiler verdi. Bu mekanda birçok kızın bulunduğunu aktaran Kılavuz, "Fuhuş için yer ve imkân sağladığını bildiğim zengin iş adamlarıyla tanışarak çevresindeki kızları pazarlayan bir diğer şahıs ise A.B.'dir. Ben bu şahsın söz konusu eylemleri gerçekleştirdiğini gerek M.G.'den gerekse çevremden birçok kez duydum" dedi.