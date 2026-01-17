Bebek Otel şantaj üssü çıktı: Muzaffer Yıldırım VIP partileri arşivlemiş! Yabancı istihbarata mı satıldı?

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada Bebek Otel 'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı.

Muzaffer Yıldırım'ın rezidansından ele geçirilen materyaller (takvim.com.tr)

Büyük gizlilik olduğu imajı verilerek VIP partilerin düzenlendiği otelin giriş-çıkış, katlar ve odaların girişlerine kurulan güvenlik kamerası görüntülerinin de şantaj kasetleriyle birlikte depoda arşivlendiği belirlendi. Savcılık soruşturmayı derinleştirirken, görüntüler deşifre edilmesi için siber birimlere teslim edildi. İstihbarat birimleri de arşivlenen görüntülerin, yurtdışına servis edilip edilmediğiyle ilgili çalışma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel'de VIP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği belirlenmiş, otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ile işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı.