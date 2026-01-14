Sosyal medya meselesinin, Türkiye'de artık bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini vurgulayan Yayman, "Bizim muhakkak burada çocukları, aileyi ve kadını korumamız gerekiyor. Maalesef bir dijital faşizm var." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi, sanal bahis ve sanal kumar, dijital telif ve dijital okuryazarlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burada "bırakınız yapsınlar" gibi liberal bir tutum yerine bu mecraların hukuksal, yönetsel düzenlemelerle çerçeveye alınmasını önemsediklerinin altını çizen Yayman, "Kamu düzeninin, ailenin, toplumun, bireyin, çocuğun, kadının korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Eğer kadını, çocuğu, aileyi, bireyi korumak yasakçılıksa, evet biz bu konuda çok netiz, yasakçı bir tutum içerisine girebiliriz." görüşünü paylaştı.

Sosyal medyanın adeta bir "kötülük merkezi" haline geldiğini söyleyen Yayman, "Burada kadına şiddet, fuhuş, uyuşturucu kullanımının özendirilmesi, cinsiyetsizleştirme, dijital faşizm, İslamofobi, İslam karşıtlığı, aile ve milli değerlerin yok sayılması var." ifadesini kullandı.

"İKTİDARIYLA MUHALEFETİYLE BU KONUDA BÜYÜK BİR UZLAŞMA VAR"

Yasaklamaların da çare olmadığını dile getiren Yayman, dijital okuryazarlık başta olmak üzere ailelere çok önemli görevler düştüğünü söyledi.

Ailenin önemine işaret eden Yayman, şunları kaydetti:

"Sosyal medyaya giriş yaşının 15 olması konusunda AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler ile süreci takip ediyoruz. İstişarelerimizi, müzakerelerimizi devam ettiriyoruz. İnşallah ilk fırsatta sosyal medyaya giriş yaşının 15 olması konusunda bir takım düzenlemeler yapılacak. Bu konuda, tüm tarafların görüş ve değerlendirmelerini alacağız. Bilim insanlarının, ailelerin, gençlerimizin görüşlerini alacağız. TBMM'yle, Aile Bakanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızla, Ulaştırma Bakanlığımızla, AK Parti Grubumuzla, Cumhur İttifakımızla sosyal medyaya giriş yaşının 15 yaş olarak düzenlenmesi konusunda bir görüş birliğimiz var. İktidarıyla muhalefetiyle bu konuda büyük bir uzlaşma var. Çünkü hepimizin çocukları var. Bu çocukların korunması meselesinde çok önemli bir inisiyatif gelişmiş durumda. Büyük bir uzlaşmayla TBMM'de bu konuda bir düzenleme yapılacağını ifade etmek isterim."

Düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğine ilişkin Yayman, "Bununla ilgili Sayın Abdullah Güler Başkanımızla konuşacağız. Bu konunun bir an önce bir tasarı haline gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." bilgisini verdi.

"BU, CUMHUR İTTİFAKI'NIN, MİLLETİMİZİN, TBMM'NİN ORTAK KANAATİ"

TBMM'deki Dijital Mecralar Komisyonu'nun kurucu başkanı olduğunu hatırlatan Yayman, dijital okuryazarlık konusunun önemine işaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile de bu konuyu görüştüklerini bildiren Yayman, "Dijital okuryazarlığın muhakkak müfredata girmesi ve çocuklarımızın daha bilinçli bir şekilde burayı kullanması konusunda bir fikrimiz var. Bu konuyu görüşüyoruz. Bu, Cumhur İttifakı'nın, milletimizin, TBMM'nin ortak kanaati." sözlerini sarf etti.

"ŞİMDİ ARTIK DİJİTAL TELİFİN GÜNDEME GELME ZAMANI"

Dijital telif konusunda uzun zamandır çalışmaların devam ettiğini anlatan Yayman, kurumsal yapıların, gerçek habercilerin, gerçek haberciliğin, gerçek gazeteciliğin korunmasını çok önemli bulduklarını ifade etti.