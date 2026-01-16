PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme! Bakan Güler ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti

Son dakika haberi! Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Kritik görüşmede Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'nin entegrasyonu ve ikili ilişkilerin masaya yatırıldığı değerlendirilyor.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Bakanlıkta kritik temas (Sosyal medya)

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

MASADA SURİYE VAR

Kritik görüşmede Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'nin entegrasyonu ve ikili ilişkilerin masaya yatırıldığı değerlendirilyor.

