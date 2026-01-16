Terörsüz Türkiye raporu için geri sayım: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme! | Af ve umut hakkı olmayacak
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya girilirken, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu için geri sayım başladı. PKK’nın silah bırakma sürecinin teyit edilmesini esas alan raporda, önce silah bırakma sonra yasal düzenleme ilkesi benimsenecek. Af ve umut hakkı ise kesin şekilde dışarıda tutulacak. Türk-Kürt kardeşliği ve toplumsal bütünleşme vurgusunun öne çıkacağı metnin, Suriye’de SDG/YPG’nin mutabakata uyumu şartıyla birlikte önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor.
Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle ivme kazandı.
2025'in Şubat ayında PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı, PKK'nın olumlu yanıtı ve ilk silahlı grupların Irak'ta silah yakmasıyla somutlaştı. Bu kapsamda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üzerinden siyasi partilerin raporları alındı.
SURİYE KİLİT MESELE
Suriye'deki SDG/YPG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyumu ve Suriye ordusuna entegrasyonu ise sürecin kilit şartlarından oldu.
KOMİSYON RAPORU İÇİN GERİ SAYIM
Ocak 2026 itibarıyla komisyon, ortak raporu hazırlama aşamasına geldi. Af veya umut hakkı içermeyen, örgütün silah bırakmasının teyit edilmesi şartına bağlı metnin önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor.
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre komisyon raporunda sona yaklaşılırken detaylar da netleşmeye başladı.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve koordinatör grup başkanvekilleri geçen günlerde bir araya gelerek rapora ilişkin detayları masaya yatırdı.
Hazırlıkları süren raporda öne çıkan hususlar şöyle:
TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ
Raporda tüm partilerin katıldığı ortak noktalar yer alacak. Raporun giriş bölümünde komisyonun niye kurulduğu, ruhu (her kesimin fikrinin alındığı, geniş bir katılım sağlandığı vurgusu yapılacak) ve bu aşamaya nasıl gelindiği anlatılacak. Türk- Kürt kardeşliğinin tarihi önemine vurgu yapılacak.
ODAK BÜTÜNLEŞME
Raporun omurgasını AK Parti'nin raporu oluşturacak. Odak nokta PKK'nın silah bırakma süreci ve toplumsal bütünleşme olacak.
ÖNCE SİLAH BIRAK
Raporda, yasal düzenlemelerin örgütün silah bırakmasından sonra yapılması gerektiği ifadeleri yer alacak. CHP'nin de bu konuda AK Parti ve MHP ile paralel düşündüğü belirtiliyor. DEM Parti ise silah bırakma sürecinin tamamlanmasını beklemeden düzenlemelerin yapılmasını savunuyor.
UMUT HAKKI VE AF YOK
Ortak raporda, umut hakkı veya genel af gibi öneriler yer almayacak. AK Parti bu iki konunun raporda yer almamasını kırmızı çizgi olarak kabul ediyor.