Terörsüz Türkiye raporu için geri sayım: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme! | Af ve umut hakkı olmayacak

SURİYE KİLİT MESELE Suriye'deki SDG/YPG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyumu ve Suriye ordusuna entegrasyonu ise sürecin kilit şartlarından oldu.

2025'in Şubat ayında PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı, PKK'nın olumlu yanıtı ve ilk silahlı grupların Irak'ta silah yakmasıyla somutlaştı. Bu kapsamda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma , Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üzerinden siyasi partilerin raporları alındı.

KOMİSYON RAPORU İÇİN GERİ SAYIM Ocak 2026 itibarıyla komisyon, ortak raporu hazırlama aşamasına geldi. Af veya umut hakkı içermeyen, örgütün silah bırakmasının teyit edilmesi şartına bağlı metnin önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre komisyon raporunda sona yaklaşılırken detaylar da netleşmeye başladı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve koordinatör grup başkanvekilleri geçen günlerde bir araya gelerek rapora ilişkin detayları masaya yatırdı.

Aralarında PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın da olduğu bir grup terörist 11 Temmuz 2025'te Süleymaniye'de silah yaktı

Hazırlıkları süren raporda öne çıkan hususlar şöyle:

TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ

Raporda tüm partilerin katıldığı ortak noktalar yer alacak. Raporun giriş bölümünde komisyonun niye kurulduğu, ruhu (her kesimin fikrinin alındığı, geniş bir katılım sağlandığı vurgusu yapılacak) ve bu aşamaya nasıl gelindiği anlatılacak. Türk- Kürt kardeşliğinin tarihi önemine vurgu yapılacak.