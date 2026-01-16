Libya heyetinin öldüğü uçak kazasında yaşadığı anlaşılan hostes hakkındaki gerçekler ortaya çıktı!

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali AlHaddad (AA)

"DIŞ BULGUYA RASTLANMADI"

Savcılık, sadece kaza anını değil, mürettebat ve yolcuların kaza öncesindeki tüm sürecini de detaylı şekilde inceliyor. Yapılan araştırmalarda şu ana kadar herhangi bir terör örgütü ya da dış istihbarat bağlantısına rastlanmadı.