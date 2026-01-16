PODCAST CANLI YAYIN

Libya heyetinin öldüğü uçak kazasında yaşadığı anlaşılan hostes hakkındaki gerçekler ortaya çıktı!

Libya askeri heyetinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili soruşturmada film gibi detaylar ortaya çıktı. MİT tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra serbest bırakılan Rodoslu hostes Maria Pappa ile ilgili kritik bilgilere ulaşıldı. Pappa’nın, kazaya karışan jeti Türkiye’ye getiren iki pilotla birlikte ekipte yer aldığı, ancak dönüşte kural gereği uçağa hiç binmediği belirlendi. Öte yandan uçağın karakutusundan elde edilen verilerde şu anlık herhangi bir terör veya sabotaj ibaresine rastlanmadığı belirtildi.

Libya askeri heyetini taşıdığı sırada Ankara'nın Haymana İlçesi yakınlarında düşen uçağa ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

20.31’de “PAN-PAN”, 20.38’de radar teması kesildi

Uçuş verileri ile kokpit ses kayıtlarının çözümlenmesi için kara kutu Londra'ya gönderildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali AlHaddad (AA)

"DIŞ BULGUYA RASTLANMADI"

Savcılık, sadece kaza anını değil, mürettebat ve yolcuların kaza öncesindeki tüm sürecini de detaylı şekilde inceliyor. Yapılan araştırmalarda şu ana kadar herhangi bir terör örgütü ya da dış istihbarat bağlantısına rastlanmadı.

Hostes Maria Pappa

"DÖNÜŞTE UÇAĞA BİNMEDİ"

Öte yandan ifadesine başvurulan hostes Maria Pappa'nın 2 pilot ile birlikte jeti Türkiye'ye getiren ekipte yer aldığı, dönüşte ise kural gereği uçağa hiç binmediği belirlendi. Libya'dan gelen iki pilotun Fransa'ya gittiği, hostesin ise Türkiye'de kaldığı ortaya çıktı.

Libya heyetini taşıyan uçağın enkazı (DHA)

Kazada Libya Genelkurmay Başkanı Org. Al Haddad'la birlikte 8 kişi hayatını kaybetmişti.

