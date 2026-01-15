16 Ocak 2026 Cuma hutbesi yayımlandı: Diyanet din istismarı tehlikesine dikkat çekti

Diyanet'in bu hafta "Din İstismarı" konusunu seçmesi, özellikle dijital mecralar üzerinden yürütülen algı operasyonlarına bir cevap niteliği taşıyor. Hutbede, internet ve sosyal medya aracılığıyla Müslüman gençlerin zihinlerini bulandırmaya çalışan, barış dini İslam'ı terör ve şiddetle yan yana göstermeye gayret eden gruplar hedeflendi. Bu durum, sahih dini bilginin ehil kişilerden alınmasının hayati bir güvenlik meselesi olduğunu ortaya koydu.

İslam aşırılığı reddeder; bu nedenle dijital mecralardaki yanıltıcı bilgilere karşı uyanık olmalı ve sahih dini bilgiyi Kur’an ile Sünnet rehberliğinde ehil kişilerden öğrenmeliyiz.

Dinin sahibi Yüce Allah, en doğru uygulayıcısı ise Hz. Muhammed’dir (s.a.s); dolayısıyla hiç kimse kendisini Allah ve Resûlü’nün yerine koyarak mutlak hüküm veremez.

İstismara Karşı En Büyük Kalkan "Sahih Bilgi"

Hutbe, hiç kimsenin Allah ve Resûlü adına hüküm veremeyeceği, mutlak doğrunun sadece kendisine ait olduğunu iddia edemeyeceği vurgusuyla son buldu. Gençlerin ve toplumun bu yapılara karşı korunması için Kur'an, Sünnet ve medeniyet birikimine sahip çıkılması gerektiğinin altı çizildi.