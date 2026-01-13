PODCAST CANLI YAYIN

Miraç Kandili’ni nasıl ihya etmeliyiz? 15 Ocak 2026 Miraç Gecesi’nde okunacak dualar ve zikirler

Miraç Kandili müminler için arınma, dua ve tefekkür kapılarının sonuna kadar açıldığı gecelerden biri olarak idrak ediliyor. Recep ayının 27. gecesine denk gelen ve 15 Ocak 2026 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ihya edilecek olan Miraç Kandili'nde, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Allah katına yükselişinin hikmeti yeniden hatırlanırken ibadet, zikir ve dualarla gönüller huzur buluyor.

Vav TV'de yayınlanan programda Miraç Gecesi'nin nasıl ihya edilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, bu mübarek gecenin dua, zikir ve ibadetlerin hikmeti çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Miraç Gecesi nasıl değerlendirilir? Dua zikir ve ibadetle ihya edilmeli
MİRAÇ GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER İÇİN STANDART BİR ŞEY YOK

◾Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, Miraç Gecesi'nin önemine değinerek bu mübarek gecede yaşanan büyük hadiseleri hatırlattı. Konuşmacı, "Miraç Gecesi'nde çok güzel ve çok önemli olaylar yaşanmıştır. Bunların en başında beş vakit namazın ümmete hediye edilmesi gelir. Yine bu gecede Kur'an-ı Kerim'in iki önemli ayeti indirilmiştir. Bunların hepsi son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

◾Kayapınar, Miraç Gecesi'nin ihyasıyla ilgili olarak belirli ve standart bir ibadet şeklinin bulunmadığını vurguladı.

"KAYNAĞI SAĞLAM OLAN ÖZEL İBADETLER YOK"

◾Bazı kaynaklarda Miraç Gecesi'ne özgü belirli sayılarda namaz veya zikir tavsiyelerinin yer aldığını hatırlatan konuşmacı, bu bilgilerin sahih kaynaklara dayanmadığını ifade etti.

"Bazı ilmihallerde ve kitaplarda 'şu kadar namaz kılınır, şu kadar zikir yapılır' şeklinde bilgiler yer alıyor. Ancak bunların hiçbiri sağlam bir kaynağa dayanmıyor" diyen konuşmacı, en temel kaynaklara işaret etti.

◾Birçok kişinin evinde bulunan Büyük İslam İlmihali'ni ve Diyanet'in ilmihalini örnek gösteren konuşmacı, özellikle Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihalinin bu konuda çok açık bir ifade kullandığını belirtti. Söz konusu eserlerde bu tür uygulamalardan bahsedildiğini, ancak hemen ardından "bu konuda sağlam bir kaynağa dayanmamaktadır" ifadesinin yer aldığını söyledi.

◾Kayapınar, Miraç Kandili gibi gecelerin Müslüman toplumlarda daha çok örf ve gelenek çerçevesinde kutlandığını belirterek, bunun yanlış bir uygulama olmadığını ancak dini hüküm gibi algılanmaması gerektiğini ifade etti.

"HER TÜRLÜ İBADET YAPILABİLİR"

◾Miraç Gecesi'nde yapılabilecek ibadetlere dair tavsiyelerde bulunan Kayapınar, "Benim tavsiyem şudur bu gece ibadet türünden her şeyi yapabiliriz" dedi.

◾İbadetleri iki ana başlık altında ele alan konuşmacı, bedeni ve mali ibadetlere dikkat çekti.

BEDENİ İBADETLER: NAMAZ, KUR'AN, ZİKİR

◾Bedeni ibadetler kapsamında namaz kılınabileceğini ifade eden konuşmacı, bunun nafile namaz veya kaza namazı olabileceğini söyledi. Namaz konusunda belirli bir rekat sayısının bulunmadığını vurgulayan konuşmacı, "Şu kadar rekat, bu kadar rekat diye bir şart yok. İstediğin kadar kılarsın" dedi.

◾Kur'an-ı Kerim okumanın, zikir yapmanın ve tövbe ile istiğfar etmenin de bu gece için önemli ibadetler arasında yer aldığını belirtti.

ORUÇ VE MALİ İBADETLER

◾Kayapınar, Miraç Gecesi'nin gündüzünde oruç tutulabileceğini ancak bunun özel olarak Miraç Gecesi'ne ait bir tavsiye olmadığını dile getirdi.

◾Mali imkanı olanların sadaka verebileceğini söyleyen konuşmacı, "Fakir doyururuz, öksüz sevindiririz, yetim güldürürüz" diyerek sosyal yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

◾Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, Miraç Gecesi'nin ruhuna uygun olarak kişinin elinden gelen her türlü hayırlı ameli yapabileceğini belirterek, "Yani ne yapılması gerekiyorsa…" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

MİRAÇ KANDİL'NİN ÖNEMİ

➡Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelir ve perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmeti, affı ve lütfu müminlerin üzerine sağanak gibi iner.

➡Miraç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) ilahi huzura kabul edildiği eşsiz bir mucizedir ve ümmet için büyük mesajlar barındırır.

MİRAÇ KANDİLİNİ NASIL İHYA ETMELİYİZ?

➡Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in (SAV) Allah Teala ile manevi bir buluşma yaşadığı gece olması sebebiyle ibadetle geçirilmesi gereken çok kıymetli bir zamandır.

➡Miraç gecesi, akşam namazıyla birlikte başlar. Bu gecede farz namazları cemaatle kılmaya gayret etmek büyük sevap vesilesidir. Camide eda etmek mümkünse camide, değilse aile bireyleriyle birlikte evde cemaat oluşturularak namaz kılınabilir.

MİRAÇ KANDİLİNDE CEMAATLE NAMAZIN FAZİLETİ

➡Peygamber Efendimiz (SAV), cemaatle kılınan namazın faziletine dikkat çekerek, camide cemaatle eda edilen namazın, tek başına kılınan namazdan kat kat daha üstün olduğunu bildirmiştir. Kişi, sadece Allah rızası için abdest alıp camiye yöneldiğinde attığı her adımda sevap kazanır, günahlarından arınır. Namaz için camide bulunduğu süre boyunca da ibadet sevabı almaya devam eder. Ayrıca melekler, bu kimse için rahmet, mağfiret ve tövbesinin kabulü adına dua ederler.

➡Miraç Kandili gecesinde, sabah namazının vaktine kadar ibadetle meşgul olmak büyük bir fazilettir. Ancak kişinin gücü yetmiyorsa Kur'an-ı Kerim okumak, nafile namaz kılmak, salavat getirmek ve dua etmek gibi ibadetlerle geceyi ihya edip, bu hal üzere istirahate çekilmesi de güzel bir davranıştır.

➡Ayrıca sabah namazı öncesinde uyanarak teheccüt namazı kılmak, gönülden dualar etmek ve ardından sabah namazını eda etmek, bu gecenin manevi bereketinden en güzel şekilde istifade etmeye vesile olur.

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILABİLECEK İBADETLER

➡Miraç gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hiçbir kulun erişemeyeceği ilahi alemlere yükseltildiği, eşsiz ve mukaddes bir gecedir. Bu mübarek vakitte yapılabilecek ibadetler, kulun Rabbine yakınlaşmasına vesile olur.

KUR'AN-I KERİM OKUMAK

➡Miraç gecesinin en kıymetli hediyelerinden biri, Bakara Suresi'nin son iki ayetidir. Bu ayetler, Peygamber Efendimiz'e (SAV) Miraç'ta ikram edilmiştir. Kur'an-ı Kerim okumak, bu gecenin ruhuna en uygun ibadetlerin başında gelir.

➡Resulullah (SAV), Kur'an'ın faziletine dikkat çekerek, kıyamet gününde Kur'an ve onunla amel edenlerin mahşer yerine getirileceğini özellikle Bakara ve Al-i İmran surelerinin, kendilerini okuyan ve yaşayan kimseler için şefaatçi olacağını haber vermiştir.

MİRAÇ KANDİLİNDE NAMAZ

➡Bu mübarek gecede en öncelikli ibadet, farz namazların eksiksiz ve huşu ile eda edilmesidir. Bunun yanında nafile namazlarla geceyi ihya etmek büyük sevaptır. Namaz borcu bulunan kimselerin ise kaza namazı kılmaları özellikle tavsiye edilmiştir.

➡Gece ibadetlerinin en değerlilerinden biri olan teheccüt namazını kılmak, ardından içtenlikle dua etmek Miraç Kandili'nin faziletine uygun bir davranıştır.

ORUÇ TUTMAK

➡Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutmak, İslam alimleri tarafından güzel görülmüş ve teşvik edilmiştir. Bu oruç, hem nefsin terbiye edilmesine hem de gecenin manevi bereketinin gündüze taşınmasına vesile olur.

MİRAÇ KANDİLİNDE TÖVBE ETMENİN ÖNEMİ

➡Miraç Kandili, affın ve rahmetin kapılarının sonuna kadar açıldığı müstesna gecelerden biridir. Hadis-i şeriflerde bildirildiğine göre, bu gecede Yüce Allah (CC), kendisine şirk koşmayan kullarının büyük günahlarını bağışlayacağını müjdelemiştir. Bu ilahi müjde, Miraç gecesini tövbe ve istiğfar için eşsiz bir fırsat haline getirir.

➡Peygamber Efendimiz (SAV), günahlardan korunmuş olmasına rağmen günde yetmiş defa istiğfar ederdi. Bu durum, tövbenin mümin hayatındaki yerini ve önemini açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu faziletli gecede kalpten bir pişmanlıkla Allah'a yönelmek, af ve mağfiret dilemek son derece kıymetlidir.

MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUA

➡Peygamber Efendimiz (SAV), "Seyyidü'l-İstiğfâr" olarak bilinen bu duanın özellikle sabah vakitlerinde okunmasını tavsiye etmiştir. Miraç Kandili gibi mübarek bir gecede bu duayla Allah'a yönelmek, tövbenin en güzel ifadelerinden biridir:

"Allah'ım! Sensin benim Rabbim. Senden başka ilah yok!
Beni Sen yarattın ve ben Senin kulunum.
Sana verdiğim kulluk sözünde gücüm yettiğince durmaya çalışıyorum.
Yapıp-ettiklerimden (hatalarımdan) Sana sığınıyorum.
Bana verdiğin nimetlerin de farkındayım günahlarımın da.
İtiraf ettiğim günahlarımı bağışla ey Rabbim!
Çünkü sadece Sensin günahları bağışlayacak olan."

MİRAÇ KANDİLİNDE DUANIN FAZİLETİ

➡Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de kullarına yakın olduğunu ve kendisine yönelenlerin dualarına icabet edeceğini açıkça bildirmektedir.

➡Bakara Suresi'nin 186. ayetinde Allah Teala, kullarına olan yakınlığını ve dua edenin karşılıksız bırakılmayacağını haber verir. Bu ayet, dua etmenin yalnızca bir istek değil, aynı zamanda iman ve teslimiyet göstergesi olduğunu vurgular.

➡Nasıl ki nisan ayı yeryüzü için bolluk ve bereketin simgesiyse cuma günleri, Kadir Gecesi, Regaip Kandili ve Miraç Kandili de müminler için rahmetin, affın ve ilahi lütfun yoğunlaştığı zamanlardır. Bu sebeple Miraç Kandili'nde dua etmek, Allah'a yönelmek ve gönülden niyazda bulunmak büyük bir manevi kazançtır.

