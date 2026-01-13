Miraç Kandili’ni nasıl ihya etmeliyiz? 15 Ocak 2026 Miraç Gecesi’nde okunacak dualar ve zikirler

"KAYNAĞI SAĞLAM OLAN ÖZEL İBADETLER YOK"

◾Bazı kaynaklarda Miraç Gecesi'ne özgü belirli sayılarda namaz veya zikir tavsiyelerinin yer aldığını hatırlatan konuşmacı, bu bilgilerin sahih kaynaklara dayanmadığını ifade etti.

◾"Bazı ilmihallerde ve kitaplarda 'şu kadar namaz kılınır, şu kadar zikir yapılır' şeklinde bilgiler yer alıyor. Ancak bunların hiçbiri sağlam bir kaynağa dayanmıyor" diyen konuşmacı, en temel kaynaklara işaret etti.

◾Birçok kişinin evinde bulunan Büyük İslam İlmihali'ni ve Diyanet'in ilmihalini örnek gösteren konuşmacı, özellikle Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihalinin bu konuda çok açık bir ifade kullandığını belirtti. Söz konusu eserlerde bu tür uygulamalardan bahsedildiğini, ancak hemen ardından "bu konuda sağlam bir kaynağa dayanmamaktadır" ifadesinin yer aldığını söyledi.

◾Kayapınar, Miraç Kandili gibi gecelerin Müslüman toplumlarda daha çok örf ve gelenek çerçevesinde kutlandığını belirterek, bunun yanlış bir uygulama olmadığını ancak dini hüküm gibi algılanmaması gerektiğini ifade etti.