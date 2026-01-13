Miraç Kandili’ni nasıl ihya etmeliyiz? 15 Ocak 2026 Miraç Gecesi’nde okunacak dualar ve zikirler
Miraç Kandili müminler için arınma, dua ve tefekkür kapılarının sonuna kadar açıldığı gecelerden biri olarak idrak ediliyor. Recep ayının 27. gecesine denk gelen ve 15 Ocak 2026 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ihya edilecek olan Miraç Kandili'nde, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Allah katına yükselişinin hikmeti yeniden hatırlanırken ibadet, zikir ve dualarla gönüller huzur buluyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: