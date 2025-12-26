Yılın son Cuma Hutbesi! 26 Aralık 2025 Diyanet duyurdu: Kimliğimiz Geleceğimizdir

Yılın son cuma gününde hangi manevi mesajların verileceği ve İslam dünyasına hangi hatırlatmaların yapılacağı, arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor.

Kimliğimiz Geleceğimizdir

Muhterem Müslümanlar!

Her toplumun kendine özgü bir kimliği vardır. Milletler, bu kimlikle tarihteki yerlerini alırlar. Millî ve manevi değerlerini bu kimlikle muhafaza ederler. Aile olmayı bu kimlikle sağlar; sanat ve mimarilerini, şehir ve medeniyetlerini bu kimlikle oluştururlar. Geleceklerini bu kimlikle ayakta tutarlar.

Aziz Müminler!

Bizi biz yapan, bizi millet kılan, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamamızı sağlayan unsurlardan biri de Müslüman kimliğimizdir. Bu kimlik, mayasını şu ayet-i kerimeden alır: "Biz, Allah'ın boyasıyla boyandık. Kimin boyası Allah'ın boyadığı renkten daha güzeldir ki! Biz, yalnızca O'na kulluk ederiz."[1] Bu kimliğin harcında, Kur'an'ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'den beslenen rahmet pınarları vardır. Bu kimliğin temelinde, zamana ve zemine göre değişmeyen İslam ahlakı vardır. Bu kimliğin inşasında, rahmet ve merhameti, adalet ve iyiliği kuşanmak vardır.