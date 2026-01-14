CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi zarar eden iştirak şirketlerine 2.4 milyar lira kaynak aktarma kararı aldı

İçine düştüğü mali kriz nedeniyle geçtiğimiz aylarda binlerce çalışanı mağdur ettiği için bir hafta boyunca eylemlerin adresi haline gelen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların vergileri ile oluşturulan kıt kaynakları sürekli zarar eden belediye şirketlerine aktarıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (takvim.com.tr)

ZARAR SAYIŞTAY RAPORUNDA

Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporlarına göre son 7 yılda 10 milyar lira zarar eden belediye şirketlerine para akıtmaya doymayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir sermaye artırımı kararının altına daha imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (www.izmir.bel.tr)

İKİ ŞİRKETE 2.4 MİLYAR

Önceki gün toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, İZBB'ye bağlı İZELMAN şirketine 1.8 milyar lira, İZTARIM şirketine ise 580 milyon lira sermaye artırımına gidilmesine ilişkin önergeleri kabul etti. Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, belediye meclisinde kabul edilen önerge doğrultusunda toplam 2.4 milyar lira, iki belediye şirketine aktarılacak. Durum böyle olunca İzmirlinin ödediği vergilerle oluşturulan kıt kaynaklar, kente kazandırılması planlanan yeni yatırımlar yerine sürekli zarar eden belediye şirketlerinde oluşan kara deliğin kapatılması için harcanmış olacak.