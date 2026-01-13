Mühre rağmen yeniden açılan Fuhuşturucu Oteli şafak baskınıyla yeniden kapatıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, uyuşturucu ve fuhuş merkezi olduğu ortaya çıkan Bebek Otel gündemden düşmüyor. Art arda yapılan baskınlar ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ardından, otelin ön cephesinde denize karşı konumlanan ve yaklaşık 2 metrelik demir konstrüksiyonla uzatıldığı belirtilen kafeterya bölümünün kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.

Bebek Otel'de kaçak yıkımı! O bölümler yerle bir edildi

Sıklıkla deniz yoluyla otelin giriş kısmı olarak da kullanılan bu bölümle ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından, imara aykırı yapılar gerekçesiyle daha önce yıkım kararı verildi. Bu doğrultuda yıkım ekipleri, dün şafak vakti otele gelerek kaçak bölümün yıkımını gerçekleştirdi. Çatıdaki tente ve bar ile sahil kısmında bulunan alt kattaki kış bahçesi yıkıldıktan sonra otel mühürlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, otelin mühürlenmesi için ilgili kurumlara yazı yazıldığı ortaya çıktı.