Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel'deki kaçak bölümler yıkıldı
Son dakika haberi! Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olan Bebek Otel'in bulunduğu alanda Boğaz ön görünüm alanında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen bölümlerde bugün işlem gerçekleştirildi.
Bebek Otel'de kaçak olduğu belirlenen yapıların bazı bölümleri yıkıldı. Ekiplerin yıkım çalışması havadan görüntülendi.
Bebek Otel'de kaçak yıkımı! O bölümler yerle bir edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkan ve geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve otelin işletmecisi Burak Altunbulak'ın da arasında olduğu 19 kişi tutuklandı.
Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerin ardından yapı tadil tutanağı düzenlendi.
YIKIM VE İDARİ PARA CEZASI
Encümen kararıyla aykırı uygulamalara ilişkin yıkım ve idari para cezası kararı alındı. Hukuki süreçte verilen yürütmenin durdurulması kararı, İBB Hukuk Müşavirliği'nin itirazı sonucu kaldırıldı ve karar kesinleşti.
ÇATIDAKİ TENTE, BAR VE KIŞ BAHÇESİ YIKILDI
Yasal sürecin tamamlanmasının ardından, encümen kararı doğrultusunda yapının ön cephe ve çatı katında yer alan mevzuata aykırı eklentiler yıkıldı.
Yıkım kapsamında otelin çatısındaki tente ile bar, alt kısmında bulunan kış bahçesi de yıkıldı.