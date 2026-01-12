Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel'deki kaçak bölümler yıkıldı

Bebek Otel'de kaçak olduğu belirlenen yapıların bazı bölümleri yıkıldı. Ekiplerin yıkım çalışması havadan görüntülendi.

Bebek Otel'de kaçak yıkımı! O bölümler yerle bir edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkan ve geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve otelin işletmecisi Burak Altunbulak'ın da arasında olduğu 19 kişi tutuklandı.