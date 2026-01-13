Başkan Erdoğan AK Parti MYK'sında konuştu! 4 ülkeye 4 önemli mesaj verdi

Suriye (AA)

"BU BİR ARAP-KÜRT ÇATIŞMASI DEĞİL"

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği bizim açımızdan hassas konular. SDG soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir. Burada Kandil'in doğrudan müdahalesi ile süreci çatışmaya sürüklediğini görüyoruz. Bu bir Arap- Kürt çatışması değil. Bu açıdan bakıldığında Kürt kardeşlerimiz Suriye'nin ayrılmaz ve eşit bir parçasıdır. Suriye içerisinde Kürt kardeşimize, Alevi, Şi kardeşimize kötü gözle bakılmasının karşısında önce biz dururuz.