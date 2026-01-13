PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan AK Parti MYK'sında konuştu! 4 ülkeye 4 önemli mesaj verdi

Türkiye ve dünyadaki son gelişmeler AK Parti MYK’da ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıdan çok önemli mesajlar çıktı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan AK Parti MYK'sında konuştu! 4 ülkeye 4 önemli mesaj verdi

Suriye, İran, Gazze ve Venezuela'da meydana gelen gelişmelerin değerlendirildiği 2,5 saatlik toplantıda özellikle son dönemlerde artan soruşturmalar da masaya yatırıldı.

AK Parti’de yılın ilk MYK’sı!

Sanal bahis ve kara kara ilişki üzerine kurulan mafyatik bağlantılara karşı etkin bir eylem planı devreye alınacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf (AA)

İRAN'DA İSTİKRAR

Komşumuz İran'da kaosun olmasını arzu etmeyiz. İran'da istikrarın önemini vurguluyoruz. Dışarıdan yapılan müdahalelerle değil İran'ın kendi öz dinamikleriyle çözülmesi gereken meselelerdir.

Suriye (AA)

"BU BİR ARAP-KÜRT ÇATIŞMASI DEĞİL"

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği bizim açımızdan hassas konular. SDG soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir. Burada Kandil'in doğrudan müdahalesi ile süreci çatışmaya sürüklediğini görüyoruz. Bu bir Arap- Kürt çatışması değil. Bu açıdan bakıldığında Kürt kardeşlerimiz Suriye'nin ayrılmaz ve eşit bir parçasıdır. Suriye içerisinde Kürt kardeşimize, Alevi, Şi kardeşimize kötü gözle bakılmasının karşısında önce biz dururuz.

Gazze (AA)

"NETANYAHU SAVAŞI TETİKLİYOR"

Gazze içerisinde Sarı Hat üzerinden İsrail yeni bir sınır oluşturmaya çalışıyor. Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile İsrail Başbakanı Netanyahu, her adımda savaşı tetikliyor.

Venezuela (AA)

"VENEZUELA'NIN YANINDAYIZ"

Biz her zaman Venezuela halkının yanındayız. Ülkelerin bağımsızlığına, egemenliğine, iç barışına ve istikrarına dönük adımların atılmaması gerektiğini net bir şekilde ifade ediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)

GÜMRÜK VERGİSİNE İSTİSNALAR OLABİLİR

Yurt dışında gelen ürünlere 30 dolara kadar olan muafiyetlerin sıfıra indirilmesini değerlendiren Ömer Çelik, "Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda yeni değerlendirmeler yapılabilir" diye konuştu.

4 ÜLKE 4 MESAJ

İran'a istikrar
İsrail'e tepki

Ticarete ayar

AK Parti MYK'sında Suriye'nin toprak bütünlüğü ve SDG'nin Kandil bağlantılı hamleleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Başkan Erdoğan AK Parti MYK öncesi Düzceden gelen vatandaşlarla sohbet etti
Türkiyeden Suriye mesajı: Bir ülkede iki ordu olmaz

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler